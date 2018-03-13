江宏傑和福原愛人形立牌亮相　小學生瘋狂

台南市佳里區信義國小即將在3月24日舉辦20周年校慶大會，今（13）日上午特別邀請世大運桌球國手江宏傑到學校，為學校桌球隊小球員加油打氣，他的太太日本桌球國手福原愛也製作影片祝福學校，江宏傑到學校表演桌球技藝，在學校引起一陣騷動。
信義國小桌球隊成立於民國90年，在歷屆校長支持下，目前由馮郁元校長帶領，陳富霖組長擔任桌球行政指導，周昶濬教鍊與陳世昌教練訓練，桌球隊學生成績不錯，讓全校師生引以為傲。
校長馮郁元說，今年適逢學校20周年校慶，特別邀請世大運桌球國手江宏傑在校慶前夕到校推廣桌球，為校慶活動進行暖身，台南市桌球男團曾締造23連霸的輝煌紀錄，江宏傑與學校周昶濬教練都是台南桌球隊參加歷屆年全運會的選手，為了鼓勵及培訓國小桌球選手，特來學校進行桌球指導，學生在江宏傑老師的實戰指導及勉勵下，相信對選手未來桌球之路有很大鼓勵效果。
今天江宏傑到信義國小桌球指導時，學校還特別製造他的太太日本桌球國手福原愛的一比一人形立牌一起亮相，讓全校師生一陣騷動及鼓掌叫好，場面相當熱烈，全校師生爭相拍照大合影留念。
馮郁元說，江宏傑到學校為桌球隊小球員加油打氣，為校慶系列活動進行暖身運動，20日上午8時校慶藝術文化節開鑼及踩街、22日下午7點辦理在地人音樂會、24日二十周年校慶正式登場，歡迎校友回娘家。