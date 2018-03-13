江宏傑和福原愛人形立牌亮相　小學生瘋狂

台南市佳里區信義國小即將在3月24日舉辦20周年校慶大會，今（13）日上午特別邀請世大運桌球國手江宏傑到學校，為學校桌球隊小球員加油打氣，他的太太日本桌球國手福原愛也製作影片祝福學校，江宏傑到學校表演桌球技藝，在學校引起一陣騷動。

信義國小桌球隊成立於民國90年，在歷屆校長支持下，目前由馮郁元校長帶領，陳富霖組長擔任桌球行政指導，周昶濬教鍊與陳世昌教練訓練，桌球隊學生成績不錯，讓全校師生引以為傲。

校長馮郁元說，今年適逢學校20周年校慶，特別邀請世大運桌球國手江宏傑在校慶前夕到校推廣桌球，為校慶活動進行暖身，台南市桌球男團曾締造23連霸的輝煌紀錄，江宏傑與學校周昶濬教練都是台南桌球隊參加歷屆年全運會的選手，為了鼓勵及培訓國小桌球選手，特來學校進行桌球指導，學生在江宏傑老師的實戰指導及勉勵下，相信對選手未來桌球之路有很大鼓勵效果。