台苯去年每股賺2元 擬配息1.6元 殖利率7.4%

SM(苯乙烯)廠台苯 (1310-TW) 今 (13) 日董事會通過去年財報，全年合併營收為近 3 年新高、達 147.51 億元，稅後純益 10.56 億元，每股稅後純益力守 2 元，董事會也決議配發每股現金股利 1.6 元，配息率達 8 成，現金殖利率為 7.44%。

台苯去年第 4 季合併營收 38.05 億元，與去年同期相近，毛利率 9.31%，季減 4.7 個百分點，年減 8.06 個百分點，營益率 6.8%，季減 4.51 個百分點，年減 7.9 個百分點；稅後純益 1.43 億元，季減 61.75%，年減 62.08%，每股稅後純益 0.27 元。

台苯董事會今日也通過決議配發每股現金股利 1.6 元，雖不如去年配息率達 82.4%，每股配發現金股利 2.2 元，但今年配息率也達 8 成，若以今日收盤價 21.5 元來計算，現金殖利率高達 7.44%。

台苯去年前 3 季受惠 SM 價格上揚，利差空間大，帶動獲利表現亮眼，但也受到配合中油新三輕歲修影響，使原料供給短缺，獲利空間緊縮，但全年每股獲利仍達到 2 元。

展望今年，台苯表示，中國是目前 SM 需求成長的主要市場，當地需求約占全球總量三分之一，目前略微供不應求，預估今年中國市場需求將再成長 4.5% 至 5%，而近年來開工率也呈現逐年成長趨勢，從 2013 年的 64% 開始穩定提升，去年開工率達 75.9%，預估今年可達 90%。