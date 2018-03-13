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政治

賴清德悄悄換上200萬座車？政院：是舊車

記者林仕祥／台北報導2018/03/13 17:45
▲ 行政院長賴清德悄悄換座車，政院強調該車租用時里程數已超過3萬公里，不是新車。（圖／NOWnews資料照）
▲ 行政院長賴清德悄悄換座車，政院強調該車租用時里程數已超過3萬公里，不是新車。（圖／NOWnews資料照）

行政院長賴清德今（13）日前往立法院備詢，有媒體發現，賴揆的座車，已悄悄換上售價約 260 萬元的 Toyota ALPHARD，比前院長林全的座車約高價100 萬元。對此，行政院發言人徐國勇表示，前一輛轎車較低，導致賴清德受傷的髖關節狀況惡化，因此改租較高的車，且這輛車當初租用時，已是里程數超過 3 萬公里的舊車，不是新車。

據了解，賴清德今天搭乘的座車，是售價約 260 萬元的 Toyota ALPHARD，林全的座車是售價 100 萬元起跳的 Toyota Camry，該車於林全接閣揆不久就添購，賴清德去年 9 月北上接下閣揆後，本來也是搭乘林全的 Toyota Camry，但現在已經換成 Toyota ALPHARD。

徐國勇解釋，賴清德北上接下閣揆時，腳的關節有受傷，因為每天行程很多，Toyota Camry 又比較低，導致他髖關節狀況惡化，因此自去年 11 月下旬租用較高的 Toyota ALPHARD。這輛 Toyota ALPHARD 是前年 7 月的舊款車，不是今年新款，且當時租用時，已是里程數超過 3 萬公里的舊車，並非新車。

徐國勇強調，因為賴清德公務行程具臨時性與機動性，考量各種不定時的特殊公務行程，以及車上需與相關首長進行即時重要政務討論情形，故亟需使用大空間車輛，行政院因此依「中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點」規定，租賃 Toyota ALPHARD。至於該車租金多少？徐國勇說，他並不清楚。 
 

關鍵字賴清德座車toyota alphardtoyota camry徐國勇
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