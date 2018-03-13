賴清德悄悄換上200萬座車？政院：是舊車

行政院長賴清德今（13）日前往立法院備詢，有媒體發現，賴揆的座車，已悄悄換上售價約 260 萬元的 Toyota ALPHARD，比前院長林全的座車約高價100 萬元。對此，行政院發言人徐國勇表示，前一輛轎車較低，導致賴清德受傷的髖關節狀況惡化，因此改租較高的車，且這輛車當初租用時，已是里程數超過 3 萬公里的舊車，不是新車。

據了解，賴清德今天搭乘的座車，是售價約 260 萬元的 Toyota ALPHARD，林全的座車是售價 100 萬元起跳的 Toyota Camry，該車於林全接閣揆不久就添購，賴清德去年 9 月北上接下閣揆後，本來也是搭乘林全的 Toyota Camry，但現在已經換成 Toyota ALPHARD。