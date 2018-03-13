NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈香港海洋公園歌酒節　百款美酒暢飲新北優良公寓大廈評選4月起跑跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

有望提前兩年獲FDA批准！Sarepta股價創16

鉅亨網2018/03/13 17:30
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

藥廠 Sarepta Therapeutics (SRPT-US) 週一 （12 日）飆升至 16 年新高，因其最新的杜顯氏 (Duchenne) 肌肉萎縮藥物 golodirsen 有望於 2019 年獲得 FDA 批准，比預期提前 2 年時間。

Sarepta 股價週一收盤上漲 6.37% 來到 79.10 美元，也是自 2002 年 1 月後的高點。

Sarepta 股價日線趨勢圖

美國食品和藥物管理局 FDA 星期一 (12 日) 表示，將允許 Sarepta (SRPT-US) 增加一種稱為抗肌肉萎縮的蛋白質 dystrophin，作為該藥物有效性的證據。這種蛋白應與肌肉整體完整性有相當密切的關係。

杜顯氏肌肉萎縮症是由肌肉的營養不良所導致，缺乏 dystrophin 蛋白的患者骨骼肌肉細胞會壞死，而 dystrophin 可保持肌肉細胞的完整。

JMP 證券分析師 Liisa Bayko 表示，Sarepta 的杜顯氏肌肉萎縮症新藥 golodirsen，已獲得顯著勝利。小摩在給客戶的一份報告中寫道，「相信這對 golodirsen 來說是一個明顯的勝利，並且對於其他 Sarepta 的藥物來說也是如此，因為相對簡單的研究，應該能夠產生更多新藥的申請」。

golodirsen 的批准將延續 Sarepta 的藥物 Exondys 51 後再次佔據市場。Exondys 51 在 2016 年因病患使用後，肌肉內的 dystrophin 蛋白質含量提高，而獲得了加速批准。

小摩分析師 Bayko 也提高了 Sarepta 的目標價，從 68 美元升至 95 美元，並保持了「優於大盤」的評級。

Piper Jaffray 分析師 Edward Tenthoff 在一份報告中稱，golodirsen 有望提前 2 年獲得批准。也將目標價格從 70 美元上調至 83 美元，並保持「優於大盤」評級。

Tenthoff 認為 golodiresen 於 2019 年帶來的營收應落在 3500 萬美水位，而 2018 年的 Exondys 51 營收應落在 3.05 億美元，並有成長的機會。然而，大多數分析師不認為 Exondys 51 會在歐洲獲得批准。

RBC 分析師 Brian Abrahams 更加看好 Sarepta，認為 golodirsen 2019 年的營收應達 6600 萬美元，並於 2020 年到達 1.2 億美元。他將 Sarepta 的目標價從 80 美元上調至 91 美元，維持優於大盤。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字有望提前批准肌肉藥物大盤sareptadystrophingolodirsenexondysheadline
日本將敦促G20加強監管 ...啃蘋果 華通去年純益年增1...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan