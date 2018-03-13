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中央社

陸空汙改善 專家稱北京民眾可多活3年

中央社2018/03/13 17:26
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北13日電）美國環境經濟學領域的專家指出，過去4年來中國大陸改善空汙的成效顯著，若空氣汙染持續下降，中國全境居民平均可多活2.4年，北京居民壽命可延長3.3年。

紐約時報刊出芝加哥大學能源政策研究所教授葛林斯東（Michael Greenstone）的文章指出，從2014年至今，中國大陸城市空氣中PM 2.5（細顆粒物濃度）平均降低32%。

空汙較嚴重的地區也是治理成效最明顯的。北京的PM 2.5濃度下降35%，河北省石家莊下降39%，被稱作2015年中國汙染最嚴重城市的河北省保定下降38%。

葛林斯東說，根據他的研究，把細顆粒物濃度轉化成對壽命的影響，應用這一方法對204個地區的現有資料進行分析，若空氣汙染持續下降，將使中國民眾平均多活2.4年。北京居民的壽命將延長3.3年，石家莊居民為5.3年，保定居民4.5年。

葛林斯東表示，中國在空汙治理上之所以能有這些成效，主要手段包括：禁止在汙染嚴重的地區新建燃煤發電廠，現有的煤電廠被要求減少排放，煤炭替換成天然氣，包括北京、上海和廣州在內的大城市限制上路的車輛數量，降低鋼鐵製造產能。

而在過去4年中，也出現一些極端的情況，像是拆除很多家庭和企業用於冬季取暖的燃煤鍋爐，但替代品沒有全面到位，導致一些屋主、企業甚至學生冬天沒有供暖而受寒。

他說，中國空氣品質的改善，主要是透過行政命令對具體行為作出限制，而非依靠市場來尋找花費最少的方法。事實證明，基於市場的管控成本效益還是最高的。（編輯：張淑伶/林克倫）1070313

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