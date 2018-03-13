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翻轉「菜」英文　弘光科大送學生出國研修實習

記者柳榮俊／台中報導2018/03/13 18:19
▲醫工系大三學生林哲葳(右)，到美國當交換生研修4個月。（圖／弘光科大提供 , 2018.3.14)
▲醫工系大三學生林哲葳(右)，到美國當交換生研修4個月。（圖／弘光科大提供 , 2018.3.14)

弘光科技大學為提升學生國際就業移動力，鼓勵國學生出國研修或海外專業實習，剛完成美國楊斯鎮州立大學、韓國首爾女子大學４個月研修課程的醫工系大三生林哲葳、應英系大四生陳亭妤鼓勵學弟妹，善用學校免費加強英文的課程，救救自己的「菜」英文，便能爭取出國研修機會及補助。

「我英文原本不好，從沒想過可以到美國當交換學生。」林哲葳說，桃園農工畢業後，先到職場工作兩年多，先後做過加油站員工、精密螺絲加工作業員、科技業派遣工，深感學歷不高，升遷困難，很多英文文件又看不懂，決定再升學充實自己，因此，選擇到弘光科大就讀。

剛讀大一時，林哲葳便聽學長姊介紹過美國研修課程，加上自己喜歡外國文化，開始下定決心努力學英文，讓自己沉浸在英文環境中，每天有空就練習聽英文廣播、上網看英文網站、看國外影片、玩英文遊戲網站，時間久了便有「英文語感」。

林哲葳強調，原本他英文程度不好，講起英文支支吾吾、有點怕怕的，但是他善用學校資源來提升英文能力，報名英檢衝刺班、英文文法課後班、暑期英文密集班，「這些都是免費的，自己要去爭取」，考過英檢，經過系主任的推薦，爭取到學海飛颺30萬補助，申請到美國當交換生。


▲林哲葳善用學校資源加強英文赴美研修（圖／弘光科大提供 , 2018.3.14)

在美國研修4個月期間，林哲葳總共修習６門課，他說，因為美國學費不便宜，所以每個人都很認真，自動自發學習，受到這種學習氣氛感染，他在上課前一定事先準備，下課後還會進行分組討論，甚至在放假時也安排參與活動，參觀博物館、天文館、話劇演出，「把握及運用各種資源，才可以提升自己能力。」

林哲葳表示，到美國當交換生期間學習到許多國家的文化，英文能力也提升到可以輕鬆的對話，但自覺程度還不夠好，將更加努力的學習，他也鼓勵學弟妹：「第二外語能力重要，有機會就要學，尤其學校提供很多機會，能善用能利用，一定會進步。」

另一位應英系大四的陳亭妤，申請到韓國首爾女子大學研修，她原本沒有韓文基礎，經過４個月每天全韓文、全英文的上課環境，現在語文能力進步，可以自然又大方的對話，為了讓自己更有國際觀，決定延長交換學生的計畫一學期，在韓國完成學業，她說，「學外文不要害怕說錯單字與文法，只要願意開口，語文能力自己會提升。」

國際長田其虎表示，學校每年都配合教育部執行學海飛颺、學海惜珠、學海築夢、新南向學海築夢，送學生出國研修或國外專業實習，今年更增加深耕計畫，選送學生到國外機構見習及實習，參與國際短期研修、雙聯學位計畫，有助未來深耕與各國關係及合作發展，建議學生從大一起便開始加強語言能力，以爭取出國研修、海外實習的機會及補助，與國際接軌。

關鍵字弘光科技大學交換學生林哲葳
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