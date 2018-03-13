潮水退了 債券投資者開始審視亞洲美元債風險

《彭博社》報導，亞洲公司於去年開始的美元債券發行熱潮，正呈現退溫現象，隨著越來越多證券發行商縮短發行證券前，針對投資者的推廣活動時間、疲弱的契約內容、部分發行公司未上市與亞洲美元債大量發行，投資者開始實行篩選機制，對於高風險的債券，要求更高的殖利率。

瑞銀資產管理泛亞洲固定收益主管 Ashley Perrott 表示：「投資者變得更有選擇性」，在去年創紀錄發行時，投資人不管甚麼債券都買單的情況，那種日子已結束了，現在債券買家已開始進行篩選債券買進。

垃圾債等級的亞洲債利差上升幅度較投資等級的亞洲債利差大

由於市場的波動性增加、且 10 年期美債殖利率上升至近 3%，種種原因導致投資者變得更謹慎。

在上週，因為審查情況加劇，印度 IL＆FS 運輸和中國浙江恒逸集團延期交易，印尼煤礦開採公司 PT Toba Bara Sejahtra 在周一因市場情況不利而推遲發售美元債券。