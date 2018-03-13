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啃蘋果 華通去年純益年增1.2倍創新高 EPS 3

鉅亨網2018/03/13 17:38
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蘋果供應鏈等華通 (2313-TW) 去年受惠供貨蘋果 iPhone X 類載板帶旺，全年營收首度突破 500 億元創新高，毛利率 14.99%，該公司今 (13) 日公布去年財報全年稅後純益 35.77 億元，年增 1.2 倍，創歷史新高紀錄，每股純益 3 元，則為歷史次高。

華通日前董事會針對去年盈餘，擬每股配現金股利 1.2 元，較上一年 0.6 元也增加 1 倍，以今日華通收盤價 32.95 元計算，現金殖利率 3.64%，華通此股利分配案，將交由 6 月 14 日股東會討論。

華通 2017 年營收為 539.64 億元，創新高，年增 18.56%，毛利率 14.99%，年增 2.3 個百分點，稅後純益為 35.77 億元，年增 1.2 倍，每股純益為 3 元。

華通去年第 4 季營收 169.46 億元創新高，季增 13.43%，年增 19.21%，而毛利率 15.79%，毛利率季減 1.24 個百分點，年增 1.76 個百分點，單季稅後純益 12.51 億元，季減 10.24%，年增 44.15%，單季每股純益為 1.05 元。

華通累計前 2 月營收 76.54 億元，年增 1.41%，法人預期，華通首季營收將優於去年同期 112.15 億元，且第 2 季營收再向上攀高，2018 年營收將呈現逐季成長的態勢。

至於華通今年首季營運產品重點在 HDI(高密度連結板) 及軟硬結合板，應用產品別也以筆電、手機及平板電腦為主，3 月中、下旬將有第一波對中國品牌手機 PCB 的出貨，第 2 季則有明顯的美系客戶新款筆電及平板用板的交貨，忙碌的生產已自 3 月起展開。

而華通今年資本支出規劃將達 50 億元，其中包括擴建重慶廠的廠房。

華通日 K 線圖

 

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