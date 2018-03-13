股東會紀念品 零股股東親自出席可領

（中央社記者蔡怡杼台北13日電）股東會旺季即將到來，零股股東究竟能不能領紀念品？金融監督管理委員會說，今年起，公司對於親自出席股東會的股東不論持股多寡應發放紀念品，委託出席者則由公司自行決定。

金管會證期局副局長張振山今天表示，對於零股股東能否領紀念品，因早期規定不是很明確，因此，上市櫃公司對於零股股東一律都會給紀念品，之後因為有學者建言這項制度不公，建議進行調整。

張振山指出，對於零股股東領取紀念品，台灣集中保管結算所將於近期修正「股務單位內部控制制度標準規範」關於股東會紀念品發放相關內容，相關規定於今年股東會適用。