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娛樂

真有前世巧合？　廢棄老屋與《上岸的魚》劇情一模樣

記者翁新涵╱台北報導2018/03/13 17:48
▲白潤音（前）相當俏皮可愛，但在《上岸的魚》卻有超齡的表現。（圖／記者林柏年攝，2018.03.13）
▲白潤音（前）相當俏皮可愛，但在《上岸的魚》卻有超齡的表現。（圖／記者林柏年攝，2018.03.13）

電影《上岸的魚》講述長照和前世問題，片中男主角鄭人碩為了照顧中風父親，差點鬧到妻離子散，而他擁有「前世記憶」的兒子，更為本片增添一抹懸疑調調，但原來，前世可能真的存在，因為電影裡無意間找到的一間廢棄老屋，已逝屋主的姓氏和背景，居然跟劇情一模一樣。

導演賴國安為了打造這趟「前世之旅」，特地遠赴台東杉原（日治名「富山」）拍攝。片中有一場尋找前世家庭的戲，劇組隨機選定了一間廢棄老屋來拍攝，正在拍攝時，一名老伯伯剛好路過，鄭人碩心血來潮上前詢問已逝屋主姓什麼，沒想到老伯伯認真回答「姓王」，還連帶說了一連串背景，竟都與劇本內容不謀而合！讓一旁拍攝的賴國安導演瞬間背脊發涼，彷彿選在該處拍攝《上岸的魚》，冥冥之中早有註定。


▲鄭人碩（左）和曾珮瑜（右）要怎麼解決家裡有前世記憶的小孩，《上岸的魚》給了不同思維。（圖／記者林柏年攝，2018.03.13）

其實信佛的賴國安導演一直覺得前世是存在的，像他年輕時候常常遇見一些路人，總覺得特別親切和有話聊，就認為很可能彼此前世有甚麼特殊緣分或關係，只不過當記者開口問「有沒有被催眠過？」時，導演就表示不敢，很擔心結果是不好的，會讓他胡思亂想。

女主角曾珮瑜也表示，自己有個非常要好的閨蜜，也曾經想要試試催眠，想知道二人前世到底是甚麼關係，現在會如此要好，但又擔心和閨蜜前世是彼此相害的關係，感覺會很糟糕而作罷。

不過電影裡最值得一提的，就是演出具有「前世記憶」的童星白潤音，他也是電影《龍先生》中與張震演對手戲的可愛小男生，但白潤音在《上岸的魚》卻有截然不同的表現，不管是陰沉的眼神或成熟的表演，都有超乎他年齡的表現，未來相當值得期待。

 

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