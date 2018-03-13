行動力帶領身障 劉月廷擦亮折翼天使

（中央社記者邱俊欽桃園13日電）從事洗衣業的劉月廷因不忍看到身心障礙者，在職場上不斷被「退貨」，以行動力帶領員工從事洗衣業工作，今年更在專業團隊的幫忙下，以創新方式，擦亮身障人士的職場生命。

劉月廷20年前擔任身心障礙者就業服務員時，眼見她所推薦的身障求職者，在受訓後到職場求職時不斷被「退貨」，並遭到異樣的眼光，她總是不服氣的想著，「難道身障者真的不能用嗎」。

劉月廷為了不忍身障者屢屢碰壁，於是決定自己帶領這群身心障礙朋友，一起從事洗衣業，同時以「擦亮折翼天使的羽毛」為信念，希望身障者能有一片天。