三井倉庫外觀修復 書店模擬文笙書局意象

文笙書局原址位於搬遷重組前的三井倉庫旁，因市長柯文哲力推的西區門戶發展計畫路型調整而遭拆除。

（中央社記者陳妍君台北13日電）台北市文化局今天表示，歷史建築三井倉庫外牆及屋頂已全面整修，完成清洗作業。文化局副局長田瑋說，三井倉庫1樓未來將開設小書店，模擬遭拆除的文笙書局意象。

田瑋說，文化局秉持保存最大化原則，修復外牆全數以清汙處理後的舊磚料回砌，內側不足部分才補上新磚。

文化局指出，原山牆牆面因灰漿老化黏結性不佳，依文資法24條，以舊工法仿製山牆，以確保結構安全無虞。原山牆將以原貌保存於三井倉庫1樓，未來對外展示。

田瑋表示，包括隔震系統、周邊景觀工程和再利用工程在內，修復工程總經費約新台幣9461萬元。

文化局指出，三井倉庫修復完成開館後，一樓為公共服務、旅客諮詢中心和文化資產前導資訊站（infohouse）、書店等附屬服務空間；二樓規劃為「記憶倉庫」和多功能藝文空間，舉辦文化展演、交流講座等活動。

田瑋說，市府試營運1年半後，再考慮是否將三井倉庫委外經營。（編輯：陳清芳）1070313