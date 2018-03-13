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三井倉庫外觀修復 書店模擬文笙書局意象

中央社2018/03/13 17:34
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北13日電）台北市文化局今天表示，歷史建築三井倉庫外牆及屋頂已全面整修，完成清洗作業。文化局副局長田瑋說，三井倉庫1樓未來將開設小書店，模擬遭拆除的文笙書局意象。

文笙書局原址位於搬遷重組前的三井倉庫旁，因市長柯文哲力推的西區門戶發展計畫路型調整而遭拆除。

北市府於民國101年將三井物產株式會社舊倉庫公告為歷史建築。柯文哲上任後，變更國定古蹟北門周邊為廣場用地，配合路型調整，位於北門周邊的三井倉庫經決議移置保存，遷移到原址旁約50公尺重組。

田瑋告訴中央社記者，三井倉庫內部電梯、無障礙設施等工程預計7月前完工，周邊景觀工程8月中完工，8月底開館試營運。

田瑋說，文化局秉持保存最大化原則，修復外牆全數以清汙處理後的舊磚料回砌，內側不足部分才補上新磚。

文化局指出，原山牆牆面因灰漿老化黏結性不佳，依文資法24條，以舊工法仿製山牆，以確保結構安全無虞。原山牆將以原貌保存於三井倉庫1樓，未來對外展示。

田瑋表示，包括隔震系統、周邊景觀工程和再利用工程在內，修復工程總經費約新台幣9461萬元。

文化局指出，三井倉庫修復完成開館後，一樓為公共服務、旅客諮詢中心和文化資產前導資訊站（infohouse）、書店等附屬服務空間；二樓規劃為「記憶倉庫」和多功能藝文空間，舉辦文化展演、交流講座等活動。

田瑋說，市府試營運1年半後，再考慮是否將三井倉庫委外經營。（編輯：陳清芳）1070313

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