百年陣頭拜觀音遶境走春開運行　內門宋江陣24日登場

今年的10大主題活動從文到武，活動期間涵蓋兩個周末及清明連假，為了讓更多朋友認識內門，高雄市政府觀光局在一月份就印製「細說內門」旅遊手冊，提早宣傳內門宋江陣以及在地吃喝玩樂行程，今年活動最大特色就是把文化展、創意宋江冠亞軍表演、羅漢門之歌音樂劇以及總鋪師辦桌宴移師市區舉行，歡迎各地遊客呼朋引伴來高雄參加這場具有地方文化的年度盛會。

2018高雄內門宋江陣活動即將自3月24日至4月8日舉辦。今年活動主場域在內門紫竹寺，由3月17、18兩日百年陣頭拜觀音揭開序幕。

今（13）日記者會由台電公司鳳山營業處帶來融入宋江陣的活力現代舞，首次企業參與宋江陣令人耳目一新，接著由百年藝陣的搖籃內門國小與實踐大學高雄校區，演出宋江陣與舞台劇「羅漢門之歌」精華片段，象徵內門藝陣代代傳承。



▲台電公司鳳山營業處展演融合鬼步舞的創意宋江陣。（圖／高市府觀光局提供，2018.03.13）

觀光局曾姿雯局長特別介紹2018高雄內門宋江陣十大主題活動，包括3/12開始的文化展、3/17.18百年陣頭拜觀音、3/24.25.31及4/1羅漢門迎佛祖遶境、3/26~4/6文武陣頭大匯演、3/24.25.31創意宋江陣大賽、4/4~7文史導覽小旅行、百元有找一人羅漢餐饗宴、4/7夢時代創意宋江表演、4/8實踐大學羅漢門之歌與內門總鋪師辦桌宴， 豐富精采的活動內容非常適合全台各地遊客提早安排走春開運小旅行。

曾局長說，今年得獎的創意宋江陣學生隊伍將在4月7日(六)前進夢時代廣場表演，4月8日下午在鳳山行政中心有羅漢門之歌音樂劇免費觀賞，結束後於港口慈濟宮前首度舉辦「總鋪師辦桌宴」，限定三百桌，歡迎大家台看戲吃辦桌。



▲4月8日總鋪師辦桌宴菜色，歡迎踴躍訂桌。（圖／高市府觀光局提供，2018.03.13）