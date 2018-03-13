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台鐵台中新建5通勤站　拚10月完工

記者柳榮俊／台中報導2018/03/13 18:14
▲鐵路高架化後的台中火車站（圖／市政府提供 , 2018.3.14)
▲鐵路高架化後的台中火車站（圖／市政府提供 , 2018.3.14)

台中市鐵路高架化完成第一階段通車後，去年3月開始啟動鐵路周邊14處地下道填平、17處平交道縫合及新闢平面道路工程，目前已有12處地下道恢復平面道路通行，剩餘的2處地下道也將在今年5月初以前陸續完成。鐵路高架化第二階段將增建栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座高架通勤站，朝今年10月完工目標邁進；而台鐵大慶及松竹站，將與台中捷運綠線共站轉乘，未來結合軌道運輸路網，為台中奠定下一個百年的交通運輸基礎。

市府交通局長王義川表示，鐵路高架捷運化計畫，共規劃10座車站，並分為兩階段，第一階段舊有車站切換高架軌道，包括豐原、潭子、太原、台中及大慶站已於105年10月通車啟用，接續由交通部鐵工局展開大台中的都市縫合計畫。

目前向陽路、豐原2-1號道路、民生街、中山路三段356巷、潭子街、合作街、大新路、東山路、天祥街、力行路、自由路、美村路等12處地下道已恢復平面道路並開放通車，未完成的精武路及圓環東路2處地下道將分別於今年4月及5月完工。而第二階段將增建栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座高架通勤站，正朝今年10月完工目標邁進。


▲鐵路兩側平面道路打通（圖／市政府提供 , 2018.3.14

王義川指出，配合台中鐵路高架化後，市府推動「大車站計畫」，以「共站分流」概念，整合火車站、公車、轉運站、輕軌捷運站等疏導站區交通，並打造立體廊道，使人車分流，自火車站往干城、舊建國市場，行人直接走陸橋，不用下到平面道路，除了解決站前交通壅塞問題，同時也串聯周邊文資，打造城市文化博物館群落。

此外，市府運用高架化後的舊有鐵道空間，規畫1.6公里的綠空鐵道，重新縫合鐵路高架化兩側的都市活動，以「線」串聯北段銜接台糖生態園區，南段銜接台中州廳、台中產業文創園區及刑務所官邸宿舍群，帶動各個「點」的發展，創造人潮滲流，翻轉舊城區。

王義川也說，鐵路高架化帶給市民更便捷的交通環境及跨鐵路整合發展外，市府運用大台中車站計畫、河川整治、文化復興等「三支箭」將翻轉中區。未來透過大眾運輸發展導向(TOD)進行場站開發，導入創新創意產業，提供創業基地，並配合鐵路高架化、綠川整治與車站周邊設施整備時程，帶動舊市區整體發展，打造台中車站下一個百年新格局。

關鍵字鐵路高架捷運車站陸橋
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