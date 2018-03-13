台灣之星成長強勁 釋千名職缺擴大版圖

（中央社記者江明晏台北13日電）台灣之星今年前2月營收破22億元，年增18%，其中，電信帳單代收、OTT服務雙引擎，帶動加值服務年增67%，為擴大版圖，將釋出上千職缺，招募新創、大數據、網路行銷等人才。
台灣之星在2014年8月，以新進業者之姿進入台灣電信市場，繼年初宣布2017年整體營運雙位數成長後，台灣之星今天公布截至2月總用戶數達203萬戶，年增率20%，是市場唯一連續42個月攜碼淨流入的電信業者，更穩坐連14個月攜碼冠軍寶座。
累計至今年2月，台灣之星總營收衝破22億元，年成長18%，在行動服務營收上，台灣之星營收年成長率為18.8%，若還原IFRS 15號公報適用前，以相同比較基準下，營收年成長率更高達26%。
台灣之星總經理賴弦五表示，行動服務營收保持雙位數高成長，除歸因於4G用戶數成長挹注淨新增營收年增21%外，加值服務整體營收年增率更衝破67%，成績亮眼。
台灣之星表示，加值服務在經歷3年多的聚焦、重整、優化後再行銷，基礎建設及用戶體驗更加完善，更積極與各產業的品牌聯盟營銷，在2017年開花結果，其中又以電信帳單代收服務及OTT數位影音與多媒體服務的成長動能最為強勁，年增率分別為176%、85%。
展望2018年，台灣之星將積極布局5G及物聯網，並伴隨著業務擴展，釋出逾1000個職缺，鎖定創新服務、數據分析、網路行銷、資通訊服務及門市通路等多元人才。（編輯：黃國倫）1070313