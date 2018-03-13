台灣之星成長強勁 釋千名職缺擴大版圖

（中央社記者江明晏台北13日電）台灣之星今年前2月營收破22億元，年增18%，其中，電信帳單代收、OTT服務雙引擎，帶動加值服務年增67%，為擴大版圖，將釋出上千職缺，招募新創、大數據、網路行銷等人才。

台灣之星在2014年8月，以新進業者之姿進入台灣電信市場，繼年初宣布2017年整體營運雙位數成長後，台灣之星今天公布截至2月總用戶數達203萬戶，年增率20%，是市場唯一連續42個月攜碼淨流入的電信業者，更穩坐連14個月攜碼冠軍寶座。

累計至今年2月，台灣之星總營收衝破22億元，年成長18%，在行動服務營收上，台灣之星營收年成長率為18.8%，若還原IFRS 15號公報適用前，以相同比較基準下，營收年成長率更高達26%。