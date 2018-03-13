NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈香港海洋公園歌酒節　百款美酒暢飲新北優良公寓大廈評選4月起跑跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
娛樂

徐懷鈺當不成「新憲嫂」　吳宗憲甜蜜換啾小甜甜

記者徐郁雯／台北報導2018/03/13 18:09
更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

徐懷鈺為宣傳演唱會，今（13）日現身吳宗憲所主持的《綜藝大熱門》，身為多年好友的兩人，一開口就頻頻互嗆。徐懷鈺先是虧吳宗憲：「我不在你就有新戀情，新憲嫂還不是我。」吳宗憲則立馬澄清：「那只是狗友。」此時陳漢典笑說狗友是好聽的說法，暗虧吳宗憲之前自嘲「狗男女」一事。

徐懷鈺為演唱會催票，與吳宗憲難得同台，相識多年的兩人，現場卯起來吐槽彼此。被問及演唱會有無可能找吳宗憲擔任嘉賓？徐懷鈺則回：「憲哥演唱會請了別人、沒請我，新憲嫂也不是我。」被連連暗虧的吳宗憲也不甘示弱，表示與徐懷鈺上次見面是在討論電影劇本，但兩人溝通上有點問題，所以沒下文，吳宗憲更反虧：「徐懷鈺跟誰溝通都有問題。」氣得徐懷鈺連連嬌嗔。


▲徐懷鈺上吳宗憲節目宣傳演唱會。（圖／記者林調遜攝，2018.3.13）

吳宗憲透露非常了解徐懷鈺，也只有自己能忍受她的個性，徐懷鈺秒回：「你能忍受我，怎麼會有新憲嫂？」吳宗憲更說：「不然妳嫁給我啊！給我一點時間處理。」徐懷鈺則沒好氣回應：「我對你兒子比較有興趣，還想叫你公公！」兩人一來一往，十分逗趣。

問及吳宗憲為何會在節目上親安苡愛，他表示是在節目上模仿楊丞琳跟李榮浩經典親臉橋段，「如果是甜甜來我也親啊！」隨後小甜甜也嘟嘴上場獻吻，吳宗憲為了節目效果也讓小甜甜親了，但卻笑說：「怎麼有張峰奇的味道？」讓小甜甜又好氣又好笑。


▲徐懷鈺上吳宗憲節目宣傳演唱會。（圖／記者林調遜攝，2018.3.13）

關鍵字徐懷鈺吳宗憲新憲嫂安苡愛小甜甜
南拳媽媽吃髒髒包　為弱勢兒去污名南拳媽媽吃髒髒包　為弱勢兒去污名

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan