徐懷鈺當不成「新憲嫂」　吳宗憲甜蜜換啾小甜甜

徐懷鈺為宣傳演唱會，今（13）日現身吳宗憲所主持的《綜藝大熱門》，身為多年好友的兩人，一開口就頻頻互嗆。徐懷鈺先是虧吳宗憲：「我不在你就有新戀情，新憲嫂還不是我。」吳宗憲則立馬澄清：「那只是狗友。」此時陳漢典笑說狗友是好聽的說法，暗虧吳宗憲之前自嘲「狗男女」一事。
徐懷鈺為演唱會催票，與吳宗憲難得同台，相識多年的兩人，現場卯起來吐槽彼此。被問及演唱會有無可能找吳宗憲擔任嘉賓？徐懷鈺則回：「憲哥演唱會請了別人、沒請我，新憲嫂也不是我。」被連連暗虧的吳宗憲也不甘示弱，表示與徐懷鈺上次見面是在討論電影劇本，但兩人溝通上有點問題，所以沒下文，吳宗憲更反虧：「徐懷鈺跟誰溝通都有問題。」氣得徐懷鈺連連嬌嗔。
▲徐懷鈺上吳宗憲節目宣傳演唱會。（圖／記者林調遜攝，2018.3.13）
吳宗憲透露非常了解徐懷鈺，也只有自己能忍受她的個性，徐懷鈺秒回：「你能忍受我，怎麼會有新憲嫂？」吳宗憲更說：「不然妳嫁給我啊！給我一點時間處理。」徐懷鈺則沒好氣回應：「我對你兒子比較有興趣，還想叫你公公！」兩人一來一往，十分逗趣。
問及吳宗憲為何會在節目上親安苡愛，他表示是在節目上模仿楊丞琳跟李榮浩經典親臉橋段，「如果是甜甜來我也親啊！」隨後小甜甜也嘟嘴上場獻吻，吳宗憲為了節目效果也讓小甜甜親了，但卻笑說：「怎麼有張峰奇的味道？」讓小甜甜又好氣又好笑。
▲徐懷鈺上吳宗憲節目宣傳演唱會。（圖／記者林調遜攝，2018.3.13）