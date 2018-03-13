徐懷鈺當不成「新憲嫂」　吳宗憲甜蜜換啾小甜甜

徐懷鈺為宣傳演唱會，今（13）日現身吳宗憲所主持的《綜藝大熱門》，身為多年好友的兩人，一開口就頻頻互嗆。徐懷鈺先是虧吳宗憲：「我不在你就有新戀情，新憲嫂還不是我。」吳宗憲則立馬澄清：「那只是狗友。」此時陳漢典笑說狗友是好聽的說法，暗虧吳宗憲之前自嘲「狗男女」一事。

徐懷鈺為演唱會催票，與吳宗憲難得同台，相識多年的兩人，現場卯起來吐槽彼此。被問及演唱會有無可能找吳宗憲擔任嘉賓？徐懷鈺則回：「憲哥演唱會請了別人、沒請我，新憲嫂也不是我。」被連連暗虧的吳宗憲也不甘示弱，表示與徐懷鈺上次見面是在討論電影劇本，但兩人溝通上有點問題，所以沒下文，吳宗憲更反虧：「徐懷鈺跟誰溝通都有問題。」氣得徐懷鈺連連嬌嗔。