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台灣人壽、歐商CIP合力攻風電 投報率上看10%

鉅亨網2018/03/13 17:48
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中信金 (2891-TW) 旗下子公司台灣人壽今 (13) 日與丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 簽訂投資合作意向，未來將共同參與台灣離岸風電的投資與融資；CIP 根據國外經驗推估，投報率可望上看 10%。

台灣人壽總經理莊中慶表示，與 CIP 簽訂 MOU 的主因除呼應主管機關積極推動的五加二新創產業政策外，綠色能源產業也非常符合壽險資金長期投報率的期待。

莊忠慶表示，台灣擁有最豐富的離岸風力發電資源及發展潛力，政府自 2017 年起積極執行「風力發電 4 年推動計劃」，預計 2020 年達成陸域累計設置 814MW，離岸累計設置 520MW。

莊忠慶進一步指出，CIP 擁有豐富專業的再生能源投資管理實務經驗，尤其在離岸風電項目更是先驅者之一，在台灣，CIP 已有 2 個項目合計 950MW 的裝置容量通過環評，預計投入可觀的資金規模。

莊忠慶強調，未來，台灣人壽透過與 CIP 的合作，將積極參與台灣離岸風電的投資與融資活動，一方面可獲得財務回報外，另一方面可帶動國內綠能產業鏈的升級與投資動能，這些皆與政府強化能源安全、創新綠色經濟及促進環境永續的願景一致。

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