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全球晶圓設備支出將連4年成長 大陸廠為近2年主要動

鉅亨網2018/03/13 17:48
鉅亨網 / NOWnews
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根據國際半導體協會 (SEMI) 公布最新全球晶圓廠預測報告，2019 年全球晶圓廠設備支出將增加 5%，連續第 4 年呈現大幅成長，自 2016 年開始，設備支出金額就年年成長，成長率分別為 11%、38%、9% 與 2019 年的 5%。SEMI 指出，除非原有計畫大幅變更，否則中國大陸將是 2018、2019 年全球晶圓廠設備支出成長最主要推手。

全球晶圓廠投資態勢維持強勢，自 1990 年代中期以來，業界就未曾出現設備支出金額連續 3 年成長的紀錄。

而隨著晶圓廠設備支出持續成長，台灣相關半導體設備廠商營運也將持續同步獲得動能，包含京鼎、帆宣、家登、聖暉、朋億等。

SEMI（國際半導體產業協會）預測，2018 和 2019 年全球晶圓廠設備支出將以三星 (Samsung) 居冠，但投資金額都不及 2017 年高點。相較之下，為支援跨國與本土晶圓廠計畫，2018 年中國大陸晶圓廠設備支出較前一年將大幅增加 57%，2019 年更達 60%。中國大陸設備支出金額預計 2019 年超越韓國，將成為全球支出最高的地區。

繼 2017 年投資金額刷新紀錄，2018 年韓國晶圓廠設備支出將下滑 9%，至 180 億美元，2019 年將再下滑 14%，至 160 億美元，不過這兩年支出都將超過 2017 年之前的水準。至於晶圓廠投資金額全球排名第三的台灣，2018 年晶圓設備支出將下滑 10%，約為 100 億美元，不過 2019 年預估將反彈 15%，增至 110 億美元以上。

一如先前預期，SEMI 指出，隨著先前所興建的晶圓廠進入設備裝機階段，中國大陸晶圓廠設備支出持續增加。2017 年中國大陸有 26 座晶圓廠動工刷新紀錄，今明兩年設備將陸續開始裝機。

在中國大陸所有晶圓廠設備投資仍以外資為主。不過 2019 年本土企業可望提高晶圓廠投資，佔中國大陸所有相關支出的比重也將從 2017 年的 33%，增至 2019 年的 45%。

另外，3D NAND 將是支出最高的產品類別，2018 年及 2019 年將各成長 3%，金額分別達到 160 億美元和 170 億美元；2018 年 DRAM 將強勁增長 26%，達 140 億美元，但 2019 年將下滑 14%，至 120 億美元。

為了支援 7 奈米製程相關投資和提高新產能，2018 年晶圓代工業設備支出將增加 2%，達 170 億美元，2019 年則成長 26%，達 220 億美元。

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