這次貿易戰不一樣：美元反走強 淨空單創2個月來新低

《Marketwatch》報導，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新的數據顯示，今年 3 月外匯市場對貿易戰的擔憂升高，美元的競爭對手貨幣承受壓力，使得美元的淨空單部位觸及 1 月初以來的最低水位。

貿易戰陰影下 美元反而走強

從歷史經驗來看，關稅保護向來是美元的利空，小布希總統曾提出的類似貿易保護主義政策後曾重創美元，但這一次美元卻相對走強，反倒是美元競爭對手在貿易戰的陰影下走弱。

荷蘭合作銀行（Rabobank）資深外匯分析師 Jane Foley 表示，截至 3 月 6 日當周的美元淨空單部位顯示，美元受到更多鷹派聯準會 (Fed) 言論的影響而提振，對全球貿易戰的擔憂下，美元兌加元、澳元等高風險貨幣的走勢獲得支撐。