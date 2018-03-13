國泰力拚機隊年輕化　年中交付20架a350-1000

國泰航空自去（ 2017 ）年起推動轉型計畫，今年將陸續見到成果，包含積極拓展飛行網絡、引進全新機隊降低整體機齡、開設全新貴賓室等，期盼能提高運能及旅遊服務。

國泰航空台灣區總經理李戴欣表示，公司自去年開始轉型計畫，今年是拓展飛行網絡相當關鍵的一年，預計開航 7 個全新航點。例如國泰港龍航空開航南寧、濟南，國泰航空也將開航布魯塞爾、哥本哈根、都柏林、開普敦等城市。

預計在 9 月開航的華盛頓，除了是該公司營運的最長航線外，將會以全新空中巴士 A350-1000 客機執飛。訂購的 20 架 A350-1000 客機預計今年中起交付，另有 21 架波音 777-9X 將於 2021 年至 2023 年間交付；國泰港龍則有 32 架空中巴士 A321neo ，將於 2020 年至 2023 年間交付，能有效降低機隊平均年齡。



▲國泰航空官網上， 8 月 1 日香港飛往台北的 472 航班，機型顯示為 351 。（圖／翻攝自國泰航空）

日前傳出國泰航空 A350-1000 新機 8 月 1 日首航有機會飛抵台灣，國泰航空則回應，上載的空中巴士 A350-1000 航班時間表，只是為了航班規畫，隨時會有更改變動的可能。