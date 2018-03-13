中國對川金會焦躁 楊潔篪狂打聽金正恩瑣事

報導並提到，這一情況反映出，在中國對北韓影響力大不如前的情況下，南北韓與美國的對話取得了迅速進展，「中方對此產生了焦躁感」。

南韓朝鮮日報中文版報導形容，中國國家主席習近平12日在「兩會」期間，「還是擠出時間」接見了鄭義溶，且鄭義溶「出乎意料地受到了大大的款待」。而對非國家元首級的幕僚團隊而言，「這是罕見的接待」。

根據報導，12日上午動身的鄭義溶，在抵達北京後就和中國主管外交的國務委員楊潔篪及外交部長王毅進行了「接力式會晤」。緊接著，鄭義溶就見到了習近平。

報導引述外交消息人士說，楊潔篪在會談的整個過程中，向鄭義溶詢問了「關於金正恩的所有細節」。

報導指出，鄭義溶在台北時間12日下午5時，與習近平在人民大會堂福建廳舉行了35分鐘的會談。隨後，在傍晚6時20分，鄭義溶與王毅在釣魚台國賓館共進2小時的晚餐。

根據報導，王毅在席間向鄭義溶說，中國正在開「兩會」，但習近平還是擠出時間接見，這代表中國對維護朝鮮半島和平的堅定決心，以及對南韓努力的支持。

報導指出，有分析認為，中方態度的變化，說明中國對南北韓、美國與北韓首腦會談接連敲定後所產生的「不安感」。目前，中國的角色僅限於「間接性水平」。若4、5月間南北韓、美國與北韓首腦會談成功舉行，中國的角色和影響力可能進一步弱化。

對中國而言，掌握目前南北韓間、美國與北韓間的對話內容並儘快樹立對策，必要性已經增強。（編輯：周慧盈）1070313