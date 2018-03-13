NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈香港海洋公園歌酒節　百款美酒暢飲新北優良公寓大廈評選4月起跑跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

台德合作測空污 高空研究飛機進駐

中央社2018/03/13 17:47
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者楊思瑞台南13日電）中央研究院環境變遷研究中心與德國科研團隊合作執行研究計畫，盼深入了解台灣周邊區域空氣污染實測數據。研究團隊及高空研究飛機已進駐台南機場，明天起展開探測任務。

台德雙方研究團隊人員今天下午在台南機場的亞洲航空公司舉辦「台灣大氣化學轉化與污染傳輸」計畫說明記者會，並開放媒體拍攝執行探測任務的德國航太中心高空研究飛機HALO。

中研院環變中心主任王寶貫表示，各界都很想解決台灣的空氣污染問題，但過去沒有充足資料。這次計畫是台灣首次參與國際大氣研究實驗核心團隊，也是首次有大型大氣化學研究飛行載具進駐台灣。實測資料可全面了解台灣及周邊空域的大氣結構與化學成分，將來提供給政府或民間單位參考。

台灣方面計畫負責人中研院環變中心副主任周崇光表示，這架飛機將搭載精密儀器進行長距離飛行及觀測，明天起至4月5日實地調查台灣地區、東海、南海上空多種空氣污染物的物理化學性質，完成過去台灣科學界無法執行的高空探測工作。中研院團隊主要負責地面測站的資料監測。

德國方面計畫主持人巴羅斯（John Burrows）表示，準備這次的計畫已經好幾年。這架飛機已先前主要在歐洲、非洲等地執行探測任務，這次以台灣為出發點，每次起飛後會飛行8至9個小時，北至日本、韓國等地、南至菲律賓。雖是很大的挑戰，但也是很難得的機會，得到的資料也會很寶貴。（編輯：李錫璋）1070313

只為懲罰 英律師被控強逼女...中國對川金會焦躁 楊潔篪狂...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan