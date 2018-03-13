總獎金150萬全國飛鏢公開賽　3月16日正式開射

全國飛鏢公開賽將於3月16日在板樹體育館舉行，在知名職棒教練，也是中華職棒秘書長 馮勝賢(老邦) 領軍的「中華民國競技飛鏢總會」及總會創辦人「菲力斯國際」董事長郭金耀，在過去十多年來全力推廣全國飛鏢運動的努力下，目前我國飛鏢運動已正式走出台灣、邁向國際，更藉由走入全國各大小社區、校園及支持各地公益活 動，讓飛鏢運動人口呈現快速倍數性的成長，據估計全國目前已超過 80 萬人以上；並於 2017 年首開全球飛鏢界爆炸性的創舉，於台北世大運選手村裝設了 10 台最新全球連線飛鏢機，以供來自世界各地的頂尖運動選手娛樂、練習，此舉堪為飛鏢運動界的驕傲及先河。

本屆多項賽事中，亦將首次舉辦全台最正式及最大型的國際硬靶賽，並全程由舉辦硬靶國際賽 經驗豐富的「韓國飛鏢總會 Korea Darts Federation」及國際知名選手 Alex Hon 監督指導，讓台灣 頂尖飛鏢選手也有機會參與及挑戰世界最高規格飛鏢賽事。

本屆賽事除全球高手雲集外，更有國內外重量級貴賓也將到場為選手加油，包括有「世界飛鏢 聯盟 World Darts Federation」 歷史性專程派代表 Mr.Buddy Barlolette 副主席來台、還有「韓國飛 鏢總會」會長 Mr. Na Seung Heum、新北市政府 候友宜前副市長、新北巿體育處 洪玉玲處長、新 北市體育總會 黃志雄理事長、高雄市體育會 朱文慶理事長、前臺北市體育局 洪嘉文局長、國立 體育大學 邱炳坤教授及各界民代 等貴賓蒞臨，相信精彩熱鬧可期。

本屆賽事總獎金跟獎品共計超過$1,500,000，全場將放置 120 台全球最新、總值超過 7,000 萬、 也是大會指定比賽器材之「Phoenix 鳳凰電腦飛鏢機」供比賽使用，會場並有全球最先進、仍未正式面世的「Phoenix X 未來機」初次抵台展示及供玩家體驗，預計全場 3 天賽事將吸引超過 20,000 人前來共襄盛舉及加油打氣。