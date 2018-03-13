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中央社

心電感應相認 王鵬富展開換心奇緣

中央社2018/03/13 17:53
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄13日電）日式料理師傅王鵬富7年前換心後，靠心電感應認捐贈者母親為乾媽並代為盡孝送終，換心住院期間還與護理師來電結婚，他今天帶妻小回醫院回顧這段換心奇緣，內心依然感動。

25歲的王鵬富7年前因先天性心臟病變，接受意外事故腦死的曾姓少年捐贈心臟，經高雄長庚換心手術喜獲重生；隔年參加院方器捐會，曾母憑心電感應在數百人會場，含淚相擁認出兒子心臟就在王鵬富體內。

王鵬富從此也認曾母為乾媽，並代替15歲的曾姓少年盡孝，曾母3年前罹癌病逝，王鵬富還代為盡孝捧斗；王鵬富換心住院期間也與高長庚護理師吳珮琪相戀結婚，並喜獲麟兒。他今天帶著妻子及1歲大的兒子返院參加記者會，為這段換心奇緣現身說法，回憶往事，心中的感動全寫在臉上。

「一顆大愛心臟，激起愛的漣漪，讓愛不斷蔓延」，當時參與王鵬富換心的高雄長庚心臟移植醫療團隊也出席記者會，見證這段換心奇緣。

高雄長庚醫院移植中心主任李芳艷說，王鵬富因先天性瓣膜缺損7年前動手術換了金屬瓣膜，但術後4個月仍有多重器官衰竭情，需依賴強心劑及主動脈氣囊幫浦維生，命在旦夕，所幸後來及時等到曾姓少年捐贈心臟，經換心手術後喜獲重生。

他指出，王鵬富隔年參加高雄長庚「大愛捐贈感恩追思大會」擔任致詞代表，曾母一見到他，就泣不成聲，並告訴王鵬富「我知道我兒子的心臟就在你的身上」，兩人當場相擁而泣，彼此都有心電感應。

王鵬富憶起這段往事，提及看到曾媽媽時當下也感受到異樣氛圍，雙方相認後，他滿懷感謝，也認了曾母為乾媽。王鵬富說，未來往生後也願捐出全身可用器官，遺愛人間。

王鵬富當時換心住院期間，在病房結識院內護理師吳珮琪，後來兩人步上紅毯並產下一子。吳珮琪說，她知道王鵬富移植過心臟，也曾考慮過換心後會有些狀況，「但既然感覺對了，還是決定攜手共度，一起面對」。(編輯:孫承武)1070313

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