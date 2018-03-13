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中央社

中國一帶一路主導 歐洲多國拒絕背書

中央社2018/03/13 17:54
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者林育立柏林13日專電）中國外交部長王毅近日表示，一帶一路各國平等參與，沒有一家獨大和暗箱操作。但從歐洲角度來看，中國藉一帶一路推行新的國際秩序，許多國家不願背書。

人大會期中，一名歐洲外交官向德新社（DPA）說，有意參與一帶一路的國家得先簽署諒解備忘錄，至今已有東歐在內的80多國簽署，中國目前積極遊說，施壓義大利、荷蘭和奧地利等國簽署。

這名外交官指出，表面看來，一帶一路的備忘錄文件無關緊要，實際上具重大象徵意義，中國不願變更任何一字，也不接受談判。

報導指出，這份文件包括許多中方典型的用語，例如提到「尊重核心利益」，指的是中國對東海、南海和台灣的主權宣示。「務實合作」意即不碰中國人權問題，「互相支持」指的是當聯合國人權理事會批評中國的人權問題時，簽署的國家該如何應對。

這名外交官說：「簽了等於聽從中國主導的國際秩序。」

早前訪中的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和英國首相梅伊（Theresa May）也都拒簽，前者甚至因為公開質疑一帶一路而惹惱北京，丟掉說好的空中巴士訂單。

即將卸任的德國外長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel），2月在慕尼黑安全會議指出，中國是唯一擁有全球性地緣政治戰略的國家，藉一帶一路打造有別於西方自由、民主與人權價值的制度，他呼籲西方各國提出對策。（編輯：廖漢原）1070313

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