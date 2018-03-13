中國一帶一路主導 歐洲多國拒絕背書

（中央社記者林育立柏林13日專電）中國外交部長王毅近日表示，一帶一路各國平等參與，沒有一家獨大和暗箱操作。但從歐洲角度來看，中國藉一帶一路推行新的國際秩序，許多國家不願背書。

人大會期中，一名歐洲外交官向德新社（DPA）說，有意參與一帶一路的國家得先簽署諒解備忘錄，至今已有東歐在內的80多國簽署，中國目前積極遊說，施壓義大利、荷蘭和奧地利等國簽署。

這名外交官指出，表面看來，一帶一路的備忘錄文件無關緊要，實際上具重大象徵意義，中國不願變更任何一字，也不接受談判。

報導指出，這份文件包括許多中方典型的用語，例如提到「尊重核心利益」，指的是中國對東海、南海和台灣的主權宣示。「務實合作」意即不碰中國人權問題，「互相支持」指的是當聯合國人權理事會批評中國的人權問題時，簽署的國家該如何應對。