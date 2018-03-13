想省機票錢不可不知 數據分析這月最便宜

Skyscanner指出，11月因為是一年中整體相對較少旅遊活動的時段，且在年底出國旺季之前，所以成為機票最便宜的月份，此時出國的旅客平均可節省16.5%的票價；7月則因為正值暑假旺季，成為全年機票價格最高的月份，比平均票價高出20.4%。

（中央社記者江明晏台北13日電）「2018年最佳訂票時機」大數據報告指出，11月為台灣全年平均機票價格最低的月份，平均可省約16.5%，7月則價格最高，平均高20.4%，但最貴與最便宜月份的差距已逐年縮小。

值得注意的是，若與前兩年的資料相比，Skyscanner觀察到最便宜與最貴的月份雖然沒變動，但最貴與最便宜月份的差距已逐年縮小，推測是由於近年來航空業競爭使淡旺季的機票價格波動比往年略小，而且傳統航空與廉價航空價差也逐年拉近。

Skyscanner的資料顯示，台灣旅客對於較熟悉的城市，像是亞洲的日韓地區或是歐美的倫敦、巴黎、紐約等地，大多都是在出發前4周左右開始規劃行程，若是前往香港，甚至會在出發前1周或當周才會開始著手規劃。但像是德國的法蘭克福、荷蘭的阿姆斯特丹等航班較不這麼頻繁的熱門城市，通常會在出發前8至12周就開始規劃行程。

Skyscanner同時也發現台灣旅客前往日韓城市旅遊時，平均約在出發前4周開始規劃行程並查詢機票，但以東京為例，若旅客在出發前19周即開始規劃與訂票，有機會買到比平均票價便宜12.7%的機票，而在出發前22周則有機會買到便宜8.6%的札幌機票；想去韓國首爾的旅客，出發前21周有機會買到便宜9.8%的機票。

至於鄰近的香港，推測是由於航班相當頻繁的關係，許多旅客都是出發前才開始規劃行程，但Skyscanner建議旅客出發前23周就可以開始注意機票價格，節省比例至少可達13.1%。

無論是短程的亞洲鄰近城市或是長程的歐美城市，Skyscanner都建議出發前6個月就要開始留意機票價格，因為根據數據顯示，巴黎於出發前25周訂票的節省比例至少可達5.6%；洛杉磯於出發前25周有可能買到比平均價格便宜12.2%的機票；加拿大溫哥華於出發前20周訂票可省12%；德國的法蘭克福於出發前24周可能會有6.2%的節省比例，對於單價較高的長程機票而言，這樣的節省比例相當可觀。

Skyscanner指出，本次的數據分析是根據Skyscanner網站和手機應用程式於過去兩年間，搜尋由台灣出發的機票價格分析統計的結果，但需注意機票價格會隨著其他因素而有所波動，最終價格以Skyscanner網站及應用程式為準。（編輯：楊玫寧）1070313