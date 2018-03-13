NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈香港海洋公園歌酒節　百款美酒暢飲新北優良公寓大廈評選4月起跑跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

綠光劇團人間條件 17日台中戶外公演

中央社2018/03/13 17:59
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者郝雪卿台中13日電）綠光劇團推出的「人間條件」舞台劇，去年開始戶外公演，今年首場演出將於17日晚上在台中市圓滿戶外劇場登台，免費免票入場，市長林佳龍今天也邀請大家一起來看戲。

綠光劇團去年底啟動「人間條件」野台戲劇工程，首場在高雄衛武營都會公園演出，17日將到台中圓滿劇場登台，下午在市府舉辦記者會。林佳龍、台中市文化局長王志誠、立委黃國書、綠光劇團編劇兼導演吳念真、綠光劇團製作人李永豐、綠光劇團團長羅北安、綠光劇團演員唐美雲及陳竹昇等人都出席為活動宣傳。

林佳龍表示，「人間條件」新春一開始首場就在台中，感謝綠光劇團的選擇，相信戲劇能讓大家沉澱、對話生活經驗，而台中市的藝文活動質量並重，歡迎大家週六相揪來看戲；他也相當肯定導演吳念真期盼「人間條件」等戲劇能在戶外演出，讓所有人都能免費欣賞的理念。

「戲劇來自生活！」吳念真表示，在創作「人間條件」舞台劇本時，只希望讓更多沒走進過劇場的人走進劇場，從此喜歡劇場，接近劇場，也深信看戲的過程是令人懷念的氛圍，透過戲劇能加深人與人之間的連結。

李永豐表示，吳念真導的戲為人帶來生命的力量，他發現戲劇演出後，觀眾都能帶著溫暖回去，因此希望透過免費的演出，讓更多人欣賞戲劇外，也感受到溫暖、美好與真誠的力量。

黃國書稱讚「人間條件」透過劇場呈現台灣社會真實生活的喜怒哀樂，內容貼近民眾生活，從中關心周遭的家人、朋友、社會乃至於在這塊土地上發生的所有事情，感動許多人。除了肯定綠光劇團的努力，更樂見劇團在台中演出。(編輯:孫承武)1070313

中國一帶一路主導 歐洲多國...讓人才落地生根 南科擴大...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan