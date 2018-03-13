綠光劇團人間條件 17日台中戶外公演

（中央社記者郝雪卿台中13日電）綠光劇團推出的「人間條件」舞台劇，去年開始戶外公演，今年首場演出將於17日晚上在台中市圓滿戶外劇場登台，免費免票入場，市長林佳龍今天也邀請大家一起來看戲。

綠光劇團去年底啟動「人間條件」野台戲劇工程，首場在高雄衛武營都會公園演出，17日將到台中圓滿劇場登台，下午在市府舉辦記者會。林佳龍、台中市文化局長王志誠、立委黃國書、綠光劇團編劇兼導演吳念真、綠光劇團製作人李永豐、綠光劇團團長羅北安、綠光劇團演員唐美雲及陳竹昇等人都出席為活動宣傳。

林佳龍表示，「人間條件」新春一開始首場就在台中，感謝綠光劇團的選擇，相信戲劇能讓大家沉澱、對話生活經驗，而台中市的藝文活動質量並重，歡迎大家週六相揪來看戲；他也相當肯定導演吳念真期盼「人間條件」等戲劇能在戶外演出，讓所有人都能免費欣賞的理念。