讓人才落地生根 南科擴大辦集團結婚

南科管理局長林威呈今天向中央社記者說，隨著大廠陸續投資、進駐南科，勢必會有來自各地的人才到園區工作，要讓他們留下來，落地生根，結婚就是最好的方式，因此，今年開始擴大辦理集團結婚，除了購買知名插畫家幾米版權，贈送新人幾米圖樣的寢具等東西，也加強結婚過程的巧思及創意。

林威呈指出，科學園區的同仁本來就要有創新的思維，南科辦理的集團結婚不單只是簡單婚禮，省下繁文縟節，多了許多同仁的巧思，像是由穿著新郎新娘服飾的狗狗開場、找來國小學生唸四句聯等，每年的婚禮內容不會重複，每一年的集團婚禮都是獨一無二的。

林威呈表示，今年吸引24對新人參與，希望每年維持在20對以上，要讓這些人才留在園區落地生根。（編輯：李信寬）1070313