讓人才落地生根 南科擴大辦集團結婚

（中央社記者朱則瑋台北13日電）台積電5奈米廠房正在南部科學園區興建，產業聚落非常強，南科管理局長林威呈今天說，透過創意思維及豐富禮品擴大辦理集團結婚，讓人能夠落地生根，不會出走。
晶圓代工廠台積電5奈米新廠晶圓18廠正在南部科學工業園區管理局台南園區興建中，第一期廠房預計2020年量產，台積電估計，5奈米總投資金額將達新台幣7000億元，到時整合園區中下游廠商，就會形成完整的產業聚落。
南科管理局長林威呈今天向中央社記者說，隨著大廠陸續投資、進駐南科，勢必會有來自各地的人才到園區工作，要讓他們留下來，落地生根，結婚就是最好的方式，因此，今年開始擴大辦理集團結婚，除了購買知名插畫家幾米版權，贈送新人幾米圖樣的寢具等東西，也加強結婚過程的巧思及創意。
林威呈指出，科學園區的同仁本來就要有創新的思維，南科辦理的集團結婚不單只是簡單婚禮，省下繁文縟節，多了許多同仁的巧思，像是由穿著新郎新娘服飾的狗狗開場、找來國小學生唸四句聯等，每年的婚禮內容不會重複，每一年的集團婚禮都是獨一無二的。
林威呈表示，今年吸引24對新人參與，希望每年維持在20對以上，要讓這些人才留在園區落地生根。（編輯：李信寬）1070313