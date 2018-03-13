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桂盟去年營運寫雙高 EPS 8.69元 每股擬配5

鉅亨網2018/03/13 18:13
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鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 去年營收首破 50 億元，今 (13) 日公布去年稅後純益為 10.43 億元，也創新高繼陸，年增 21.75%，每股純益 8.69 元，同時，該公司董事會決議每股擬配 4.5 元現金及 0.5 元股票股利，合計為 5 元股利。

桂盟股利配發案，將提交 6 月 22 日的股東會中討論。

桂盟受惠於去年第 3 季起併入的「汽車正時系統」事業部門挹注，2017 年營收達 50.51 億元，創下新高，年增 25.87%，而稅後純益為 10.43 億元，也創新高，年增 21.75%，每股純益 8.69 元，去年第 4 季稅後純益 2.6 億元，季減 5.51%，年增 3.55%，每股純益為 2.17 元

桂盟去年第 4 季營收也以 14.17 億元創新高，季增 11.48%，年增 29.4%。

桂盟主管指出，該公司去年營收成長，主要在歐美自行車鏈條補修市場市占率持續擴增、中國共享單車與新年度運動休閒車款製造市況轉佳等因素帶動；而新併入「汽車正時系統」事業部門在新產品新客戶布局也有成的帶動。

對於今年營運，自行車鏈條補修市場及中高階市場市佔率持續提升；機車零件事業部、汽車正時系統與車庫門系統等事業部也將陸續有新客戶或新產品的加入，將有助今年表現。

桂盟日 K 線圖

 

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