亞洲外派人員最佳城市 台北市排名65

（中央社記者黃自強新加坡13日專電）根據「亞洲外派人員最適居城市」最新排名調查，新加坡位居榜首，台灣雖沒有任何城市名列亞洲前50大最適居城市，但排名65的台北市，已是台灣所有城市中排名最前面的城市。

總部位於英國的ECA International今天發布「亞洲外派人員最適居城市」排名。

新加坡今年再度蟬連排行榜冠軍，擠進排行榜亞洲前10名的城市，包括澳洲布里斯本、澳洲阿得雷德、澳洲雪梨，日本大阪、澳洲伯斯、日本名古屋、日本東京、紐西蘭威靈頓、澳洲坎培拉、日本橫濱。