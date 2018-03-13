亞洲外派人員最佳城市 台北市排名65

（中央社記者黃自強新加坡13日專電）根據「亞洲外派人員最適居城市」最新排名調查，新加坡位居榜首，台灣雖沒有任何城市名列亞洲前50大最適居城市，但排名65的台北市，已是台灣所有城市中排名最前面的城市。
總部位於英國的ECA International今天發布「亞洲外派人員最適居城市」排名。
新加坡今年再度蟬連排行榜冠軍，擠進排行榜亞洲前10名的城市，包括澳洲布里斯本、澳洲阿得雷德、澳洲雪梨，日本大阪、澳洲伯斯、日本名古屋、日本東京、紐西蘭威靈頓、澳洲坎培拉、日本橫濱。
不過，台灣並沒有任何城市擠進前50名，只有台北市表現最佳，名列第65名。
亞洲其他國家城市方面，大多數中國大陸城市排名下降，北京下滑10名，成為第134名、香港則名列第28名、澳門是第100名、馬來西亞的吉隆坡名列第126名。
對於台北市名列第65名，ECA International亞洲區域總監關禮廉（Lee Quane）指出，自然災害風險是外派人員在台灣面對的最大問題，這些風險包括地震與颱風，儘管發生頻率低，適居性因此低於亞洲其他城市。
ECA的這份年度報告根據一系列因素評估全球超過480個城市整體生活品質，評估因素包括氣候、醫療服務、房屋租賃與水電瓦斯、隔離程度、社群網路與休閒設施、基礎建設、個人安全、政治情勢與空氣品質。（編輯：陳惠珍）1070313