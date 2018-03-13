NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈香港海洋公園歌酒節　百款美酒暢飲新北優良公寓大廈評選4月起跑跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

亞洲外派人員最佳城市 台北市排名65

中央社2018/03/13 18:06
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃自強新加坡13日專電）根據「亞洲外派人員最適居城市」最新排名調查，新加坡位居榜首，台灣雖沒有任何城市名列亞洲前50大最適居城市，但排名65的台北市，已是台灣所有城市中排名最前面的城市。

總部位於英國的ECA International今天發布「亞洲外派人員最適居城市」排名。

新加坡今年再度蟬連排行榜冠軍，擠進排行榜亞洲前10名的城市，包括澳洲布里斯本、澳洲阿得雷德、澳洲雪梨，日本大阪、澳洲伯斯、日本名古屋、日本東京、紐西蘭威靈頓、澳洲坎培拉、日本橫濱。

不過，台灣並沒有任何城市擠進前50名，只有台北市表現最佳，名列第65名。

亞洲其他國家城市方面，大多數中國大陸城市排名下降，北京下滑10名，成為第134名、香港則名列第28名、澳門是第100名、馬來西亞的吉隆坡名列第126名。

對於台北市名列第65名，ECA International亞洲區域總監關禮廉（Lee Quane）指出，自然災害風險是外派人員在台灣面對的最大問題，這些風險包括地震與颱風，儘管發生頻率低，適居性因此低於亞洲其他城市。

ECA的這份年度報告根據一系列因素評估全球超過480個城市整體生活品質，評估因素包括氣候、醫療服務、房屋租賃與水電瓦斯、隔離程度、社群網路與休閒設施、基礎建設、個人安全、政治情勢與空氣品質。（編輯：陳惠珍）1070313

世界盃裁判誤判 拔協擬上訴...國訓食宿問題 體育署：立即解決

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan