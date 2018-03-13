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郵局員工盜用7億保費 基隆轄下46個郵局半年禁賣保

鉅亨網2018/03/13 18:10
鉅亨網 / NOWnews
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金管會今 (13) 日表示，中華郵政張姓業務員從 2009 年起違法招攬保單，並挪用侵占客戶保費，期間長達 8 年，所侵佔保單達 887 張、保費 7 億元，受影響保戶 300 多位。針對此案，金管會今天開罰，限制中華郵政基隆郵局及其轄下共 46 個郵局停止銷售簡易人壽新契約 6 個月 (不包含續保案件)。

去年 7 月，中華郵政瑞芳分局驚傳一名張姓業務員，從 2009 年起到去年違法招攬與挪用侵占保費，該名業務員以預扣 4% 利息給保戶的方式，向客戶推銷「一次性繳清」壽險，實際上卻是替客戶投保分期繳，剩的錢就落入該名業務員自己的私人帳戶，而所挪用的保費就私自用來購買自己的美金保單、基金。

此案涉及保單高達 887 張保單，侵占的保費高達 7 億元，其中未到期保費約 4.1 億元，影響保戶人數多達 300 多人，當中不乏該名業務員的親朋好友。

金管會保險局副局長張玉煇表示，此案是客戶反映後才發現，影響保戶眾多，且違規期間甚長，但中華郵政內部控制及內部稽核均未能發現，顯見其內部控制及內部稽核嚴重廢弛。

因此，金管會決議，除依保險法第 149 條第 1 項規定予以糾正外，並依同條項第 1 款規定，限制中華郵政基隆郵局及其轄下 46 個郵局停止簡易人壽新契約的銷售六個月（不包含續保案件），且在提報改善計畫並經金管會認可改善完成後，含清查全國各郵局有無類似案件，才能恢復再賣保單。

張玉煇表示，到目前為止，300 多名客戶中大半都跟郵政公司和解，只剩一人還沒跟中華郵政公司和解，進入評議中心申訴。

不過，此案違規情節重大為何沒有罰款？張玉煇解釋，中華郵政適用的罰則跟一般保險公司不同，主要是因「郵政簡易人壽保險法」並未規定罰款。

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