雙子星開發案增商業空間 招商熱度增溫

（中央社記者韋樞台北13日電）人稱「雙子星」的「台北車站特定專用區C1/D1(東半街廓)土地開發案」14日將舉行招商說明會，因擬調整建築設計、增設商業營運空間，攸關投資人重大權益，已吸引近百投資人報名。

招商總顧問仲量聯行表示，眾所矚目的「台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案」14日下午舉行第2場招商說明會，由台北市副市長林欽榮主持，市長柯文哲也將親臨致詞，仲量聯行會針對此案投資潛力及招商條件等進行說明，目前已有近百位國內外大型機構投資人報名參加。

仲量聯行總經理趙正義表示，C1/D1土地開發案對台北整體的都市更新、國內外投資參與、交通規劃、商業與文化發展都有相當大的影響，預計帶動龐大的投資活動及創造數百億元的產值。