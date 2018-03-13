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歐盟舉黃牌 陳吉仲：遠洋漁業須持續改善

中央社2018/03/13 18:14
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北13日電）歐盟對台灣遠洋漁業舉黃牌至今2年半，今天起再度抵台實地訪查9天，農委會副主委陳吉仲今天說，已跟遠洋漁業各協會溝通要配合改善作業方式，不然將會面臨很大挑戰。

歐盟官員今天抵台訪查，來台一行人中，最高層級相當於台灣政府組織中的司長，將與陳吉仲進行政治性會商，對照往例，21日最後一天，將會讓農委會了解是否解除黃牌。

國際組織舉發台灣遠洋漁業涉嫌IUU（非法、未報告及不受規範）行為下，歐盟在2015年10月對台灣遠洋漁業舉黃牌，將台灣列為打擊非法捕撈漁業不合作國家。農委會陸續完成法規修改、落實執法，但是歐盟半年前訪查時，質疑實際作業環節未履行，而沒解除。

陳吉仲說，台灣遠洋漁業被歐盟舉黃牌以來，隨時都就相關改善工作跟歐盟保持密切聯繫，此行歐盟官員再度抵台訪查，也是例行性作業，就打擊IUU的技術層面行進確認的行程。他覺得，重點在於台灣的遠洋漁業要在全球扮演什麼角色，重點不是拿不拿掉黃牌，而是隨時都要配合執行打擊IUU。

儘管如此，農委會漁業署憂心，黃牌若不解，萬一轉而被舉紅牌，遭受貿易制裁，光是輸歐漁獲貿易損失粗估新台幣70億元，若是美、日各國跟進制裁台灣，將重創年產值500億、600億元規模的遠洋漁業產值。

中央社記者詢問台灣漁業面臨的產業衝擊，陳吉仲回答，已經請遠洋漁業各協會配合，並告知若不配合改善，遠洋漁業發展會面臨很大挑戰。（編輯：陳清芳）1070313

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