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4/4兒童禮　高市兒童高捷輕軌5折優惠

記者陳佩琪／ 高雄報導2018/03/13 18:35
▲藉由大眾運輸工具，讓孩童多踏青，接觸戶外健康運動。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.13）
▲藉由大眾運輸工具，讓孩童多踏青，接觸戶外健康運動。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.13）

高雄市政府為鼓勵學童搭乘大眾交通工具及打造友善城市，今宣布兒童節當天搭乘大眾交通運輸優惠，讓高雄市6歲至未滿12歲兒童可以5折優惠搭乘高雄捷運及輕軌，這項交通優惠措施將自4月4日兒童節開始施行，預計有12萬9,222名兒童受惠。


▲高雄市政府為鼓勵學童搭乘大眾交通工具及打造友善城市，特別在兒童節推出搭乘大眾交通運輸優惠。（圖／主辦單位提供 , 2018.03.12）

市長陳菊表示，只要是設籍高雄市6歲以上未滿12歲的兒童，就能申請圖樣充滿童趣的「高雄兒童卡」，且持卡搭高捷、輕軌再享5折優惠，讓兒童們快樂搭大眾交通工具。依據兒童及少年福利與權益保障法規定，國內大眾交通運輸、文教設施、風景區與康樂場所等公營、公辦民營及民營事業，應以年齡為標準，提供兒童優惠措施。高雄市政府選在兒童節當天開始實施，兒童及少年是國家重要的資產，市府將以兒童、少年最佳利益為優先考量，提供更貼近其需求的服務及措施，藉由提供交通優惠措施，鼓勵家長多加利用大眾交通工具規劃親子出遊，增進親子關係，另一方面還可培養兒童使用大眾交通工具的習慣。


▲孩童多接觸戶外運動，有意身心健康。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.13）

申請高雄兒童卡，請家長攜帶身分證影本、兒童2吋大頭照1張、戶口名簿影本並繳交100元製卡費用，即日起可至高雄捷運各車站服務台填表申辦。

關鍵字輕軌高捷兒童節
滅蚊大隊展決心　再拚登革熱零個案海洋採擴開發投資案　議員質疑被騙

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