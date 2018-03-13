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卡到陰該怎麼辦　新莊地藏庵有解

保庇2018/03/13 17:51
卡到陰該怎麼辦　新莊地藏庵有解（圖／保庇）
卡到陰該怎麼辦　新莊地藏庵有解（圖／保庇）

人生難免會遇到卡關的時候，做什麼都不順，就連出門買飯都會跌個狗吃屎。沒有犯太歲，更沒有犯桃花。翻箱倒櫃也沒有奇怪的草人或是貼符咒，疑神疑鬼看醫生也沒有用，先別急著找某某某大師，來新莊地藏庵問問地藏王菩薩吧。

新莊地藏庵（大眾廟）神明靈驗人人皆知，其服務項目之多也令人嘆為觀止。但是究竟什麼狀況適用哪一個項目，常常讓人一頭霧水。供奉神明之多，也使人搞不清楚參拜順序，幸好還有熱心的志工大哥大姐們引導，再附上參香順序小紙條，才讓人一個都不漏。

一般廟宇提供的點光明燈、安太歲這種都有。但最特別的是協助金錢官司糾紛、因果業障、嬰靈、補財庫、陰魂作祟等的疏文，以及祭改、問神的服務。若有不清楚的地方，現場都有志工可以詢問，要認明穿著新莊地藏庵背心的才是，或直接前往一樓詢問處諮詢。

祭解補運所使用的祭品（圖／林書竹攝）
祭解補運所使用的祭品（圖／林書竹攝）

農曆年後較多人會來作祭解（祭改），讓自己未來一年的運勢都能夠平安順遂。另外還有六張不同顏色的單子，表示不同的項目，這些與祭解（祭改）相比較為細項，分別是累世冤親債主、補財庫、嬰靈、個人（往生者一人）、歷代祖先、陰纏。

補財庫（綠）累世冤親債主（藍）（圖／林書竹攝）
補財庫（綠）累世冤親債主（藍）（圖／林書竹攝）

別一時好奇就全部都拿，那會讓志工們驚嚇不已，以為你到底怎麼了。很多做業務的朋友都會來這裡補財庫，志工建議連同累世冤親債主一起做。因為現在的不順，有可能是過去的冤親債主來討債，一起處理乾淨。能讓你的業績蒸蒸日上，財源廣進。

嬰靈供養使用的單子（圖／林書竹攝）
嬰靈供養使用的單子（圖／林書竹攝）

曾經墮胎或孩子流產，希望能夠補償孩子，也讓自己可以順遂的繼續生活，則適用嬰靈。由地藏王菩薩做主，轉交冥財給無緣的孩子，祝福祂能轉世到好人家。

個人：往生者（淺黃）歷代祖先（白）（圖／林書竹攝）
個人：往生者（淺黃）歷代祖先（白）（圖／林書竹攝）

夢見過世的親人，說自己在陰間吃不飽穿不暖，有二種狀況。如果是剛過世的親人，就要用個人（往生者一人），這是指專門只給祂一人。另一種就是祖先來說自己不夠用，那麼就用歷代祖先這項。

陰纏，俗稱卡到陰（圖／林書竹攝）
陰纏，俗稱卡到陰（圖／林書竹攝）

當大家看到「陰纏」二字應該很直接的聯想到「卡到陰」，狀況大多有身體不適、發燒、嘔吐、噩夢等等。還是要提醒，有以上狀況請先看醫生，確定醫生無法處理再來找地藏王菩薩。若你真的需要用到這一項，志工會先請你去向地藏王菩薩擲筊，確認真的卡到了，才會進行後續步驟。

這六項的後續執行方法都一樣，點三柱香向地藏王菩薩稟報姓名、年紀、出生年月日、地址，請地藏王菩薩做主，需要多少冥財才足夠？庫銀、壽生錢、小銀、刈金，每一項只要一個聖筊。到服務處抽筆生號碼牌，筆生會依照你描述的狀態書寫疏文。

志工收取疏文後，由道士朗讀（圖／林書竹攝）
志工收取疏文後，由道士朗讀（圖／林書竹攝）

之後再到廟宇兩側金紙店，將剛剛擲筊的小單子交給他們，他們就會把所需的金紙給你。帶著金紙和疏文來到正殿供桌，將疏文交給負責的志工，接著就會由廟方聘請的道士為你朗讀疏文舉行儀式。結束後不需要另外再包紅包，若有其他需求可和道士討論，這就不屬於廟方的業務。

請筆生寫疏文依照項目不同，費用也不同。除了累世冤親債主、補財庫、嬰靈都300元之外，其餘都400元，不清楚的部分可詢問現場志工。金紙的費用依照地藏王菩薩給每個人的指示不同，整個儀式僅有這二項費用。

志工大姊說，來新莊地藏庵求助的人，不只有北部，甚至有許多人遠從高雄、雲林來求地藏王菩薩。由於服務時間是從早上9點至下午5點，中午12點到1點午休，有時接近結束時間會請對方明早再來，但聽到遠從南部上來，不忍舟車勞頓，便還是放行。

以神之名行騙四處的新聞時有耳聞，急著找神明之前，該看的醫生或是該求證的都要一一確認才是，花錢真的有消災還沒關係，最怕的就是什麼都給了，問題還是沒解決。

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關鍵字卡到陰新莊地藏庵新莊大眾廟陰纏
我給你最後的疼愛是手放開　...

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