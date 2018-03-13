中鋼條款！零股股東今年起未必能拿股東會紀念品

為解決股東會紀念品太夯，引發股東爭搶甚至爆發衝突亂象，金管會今 (13) 日宣布，從今年股東會起，零股股東若親自出席股東會，公司必須發放紀念品，但是，委託出席的零股股東就未必拿得到紀念品了，而是由公司自行訂定發放原則，此條文被市場視為「中鋼條款」。

2017 年最夯的股東會紀念品就是中鋼的黑熊傘，當時造成夜排領取風潮，很多零股股東也去領，黑熊傘被搶破頭，讓部分擁有超過 1 張的股東反而領不到紀念品因此大喊不公平，甚至有小股東為此打架。

金管會指出，中鋼去年低於千股的零股股東人數高達 35 萬 1999 人，占中鋼總股東人數的 32.6%。依照中鋼當時規定，零股股東也可以領紀念品，讓擁有超過一張的股東質疑「若把 1000 股的股票，都變成零股，是不是等於可以拿 1000 個紀念品？」引發不公平的爭議。