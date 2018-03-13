我給你最後的疼愛是手放開　斬爛桃花刻不容緩

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）白色情人節倒數計時！白色情人節是從日本傳進台灣的，在日劇、日綜的傳播下，使得台灣、韓國、泰國、菲律賓等地也都跟著過起白色情人節了。在日本，如果女生有想要告白的對象，會在2/14這天藉由巧克力將自己的心意傳達給對方知道；在一個月後的3/14男生會回禮，並告訴女生自己的心意。

可是如果有時候遇到不適合、不對的人，不管是男生還是女生都會很苦惱，搭上這次白色情人節的列車，大家就來動點小手腳把爛桃花搓掉吧（誤）！