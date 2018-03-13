我給你最後的疼愛是手放開　斬爛桃花刻不容緩

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）白色情人節倒數計時！白色情人節是從日本傳進台灣的，在日劇、日綜的傳播下，使得台灣、韓國、泰國、菲律賓等地也都跟著過起白色情人節了。在日本，如果女生有想要告白的對象，會在2/14這天藉由巧克力將自己的心意傳達給對方知道；在一個月後的3/14男生會回禮，並告訴女生自己的心意。
可是如果有時候遇到不適合、不對的人，不管是男生還是女生都會很苦惱，搭上這次白色情人節的列車，大家就來動點小手腳把爛桃花搓掉吧（誤）！
- 在命理學上有許多人認為桃花其實是一顆幼小的星，且最怕尖銳物。因此只要在想要斬桃花的人家中的「桃花位」放上具有尖刺的植物或是石頭，就可以把桃花給制壓住囉～
- 佩戴「茶晶」在身上可有效幫助過濾爛桃花喔！
- 可在家中的桃花方位放上一個花瓶，花瓶下壓一個50元硬幣；或是也可直接放上一個金屬製的花瓶，因為桃花屬木、金屬可壓制爛桃花
- 找一個鏡子，用紅朱砂毛筆寫下自己的名字、出生年月日、時辰，再寫下對方的名字、出生年月日、時辰；到了夜晚，再將此鏡拿到戶外、陽台下，將鏡子照著月亮，心中默念自己的名字和對方的名字，並懇求月老將此爛桃花斬斷；最後再將這個鏡子打破，代表破鏡難重圓
有時候遇到不對的人、不適合的人，真的會對生活以及心理上造成不小的壓力，尤其現在社會上又有許多「情商」不高的人，要處理一段感情的結尾更要審慎行事。不管你是「被分手」的那位，還是要提分手的那位，我們都要相信以後會更好、總有一天會遇到「對的人」！
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