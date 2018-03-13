農曆二月初二土地公聖誕　祈求好運趁現在

民間信仰中拜土地公的重要日子有兩個，一個是農曆二月初二，一個是農曆八月十五，在史書《台灣縣志》、《台灣府志》都有二月初二拜土地公的記載。在這一天，家家戶戶都會準備牲禮水果，到土地公廟燒香，祈求土地公的護佑。

土地公可以說是與我們生活最親近的神明，有些地方也許沒有在地大廟，但一定能看到土地公廟，所以有一句話說「田頭田尾土地公」，而農曆二月初二，是台灣民間的土地公聖誕，如果想祈求財運亨通，這一天很重要。

因為土地公也有財神的職掌，所以各位想求財的朋友，在這一天要記得拜土地公，在家中或店內設香案祭拜，或是到廟裡燒香都可以，沒有規定哪一種方法才是正確的，但一定要記住三件事：

一、心誠則靈。心中對神明的敬意比什麼都來的重要，如果有心，就算準備的牲禮不豐富也沒有關係，在心中對土地公訴說您今年的願望，看是業績成長，或是工作穩定，都可以向神明祈求。

二、要行正道。土地公保佑的是行正道，做正當事業的大眾百姓，只要你的工作、事業對的起天地道德良心，土地公都會保佑。

三、祈求的願望要踏實。對神明祈求願望時，切記不可天馬行空，最好是自己努力後能夠達到的目標，若是太過浮誇的願望，神明也無從幫忙。

而農曆八月十五拜土地公，就是向土地公稟報今年二月初二許的願是否達成，如果有，記得還願；如果尚未達成，則需要再努力，並請土地公多護佑。

總之，心誠則靈，行正道，作正事，是祈求每一個神明護佑的不二法則。趁著今年二月初二到廟裡祈求土地公護佑，同時也沾沾熱鬧的人氣，讓自己未來的工作與事業能發展的更加順利、平安。

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