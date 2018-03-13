深澳電廠環差決戰 台電：技術面沒問題

（中央社記者黃雅娟台北13日電）深澳電廠擴建計畫環差案，明天將送進環保署環評大會討論。台電表示，上次專案小組的結論在「技術面都沒有問題」，台電將全力配合2025非核家園計畫的能源發電占比，支持台灣經濟發展。

「深澳發電廠更新擴建計畫環境影響說明書第一次環境影響差異分析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審會議，1月29日在行政院環境保護署召開，歷經3個半小時的會議，最後決定將「建議審核修正通過」及「建議重新辦理環境影響評估」兩案併陳，明天下午將送環評大會討論決議。

台電今天發布新聞稿表示，北部尖峰用電占全台約40％，北部機組如核一廠2部機將於今年12月與明年7月正式停機除役，核二廠未來也將陸續除役。