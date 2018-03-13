中國空污改善 研究：人民壽命可增逾2年

（中央社北京13日綜合外電報導）美國芝加哥大學研究指出，中國當局看似正「贏得」對抗空氣污染的戰爭且取得顯著進展，研究更推估中國人民的平均餘命可能因此增加2年以上。

法新社報導，芝加哥大學昨天發表一項研究報告指出，雖然中國是世界最大的污染源國家，且達到國家和國際空氣品質標準還要面臨一段漫長道路，但研究結果「顯示中國正贏得空污戰爭」。

根據2013年至2017年間遍布中國各地逾200台監測儀器的每日數據，分析發現4年間中國城市空氣的細懸浮微粒（PM2.5)平均減少32%。PM2.5被認為是危害人類健康最嚴重的空氣微粒。