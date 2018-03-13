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中央社

中國空污改善 研究：人民壽命可增逾2年

中央社2018/03/13 18:22
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社北京13日綜合外電報導）美國芝加哥大學研究指出，中國當局看似正「贏得」對抗空氣污染的戰爭且取得顯著進展，研究更推估中國人民的平均餘命可能因此增加2年以上。

法新社報導，芝加哥大學昨天發表一項研究報告指出，雖然中國是世界最大的污染源國家，且達到國家和國際空氣品質標準還要面臨一段漫長道路，但研究結果「顯示中國正贏得空污戰爭」。

根據2013年至2017年間遍布中國各地逾200台監測儀器的每日數據，分析發現4年間中國城市空氣的細懸浮微粒（PM2.5)平均減少32%。PM2.5被認為是危害人類健康最嚴重的空氣微粒。

如果PM2.5減少的情況持續下去，將使中國公民平均餘命較2013年增加2.4年。PM2.5會引發心臟疾病、中風、癌症和肺部疾病，例如肺氣腫。

芝加哥大學去年發表的另一項研究發現，中國北方空氣污染讓北方人民的平均餘命比南方人民還少3年。

主導這項研究的芝加哥大學能源政策研究所所長、經濟學家格林斯通（Michael Greenstone），他今天告訴法新社說：「我們沒有看過一個國家達到如此快速減少空污的歷史案例，這太了不起了。」

他還說到，相較之下，美國當局在1970年制定「清淨空氣法」後，美國花了10多年時間並經歷一次嚴重經濟衰退，才達成相近於中國的空氣品質改善水準。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1070313

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