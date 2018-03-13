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中央社

為保民主 蒙古總統求川普擴大雙邊貿易

中央社2018/03/13 18:26
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社烏蘭巴托13日綜合外電報導）蒙古國總統巴圖勒嘎請求美國總統川普擴大雙邊貿易，他擔憂蒙古經濟持續惡化，這個夾在中國和俄羅斯之間的亞洲年輕民主國家體制，恐怕會失去穩定。

路透社報導，巴圖勒嘎（Khaltmaa Battulga）在個人網站上公布3月12日寫給川普的信函，內容提到，蒙古在專制主義抬頭的區域扮演「民主綠洲」角色，但這「對經濟發展沒有幫助」。

巴圖勒嘎表示，蒙古經濟距離繁榮進展太慢，「一般蒙古民眾對民主越來越灰心，開始懷疑他們的選擇」。

蒙古2017年接受國際貨幣基金（IMF）提供55億美元（約新台幣1611億元）紓困，協助穩定貨幣和舒緩債務壓力，目前國家正從經濟危機逐漸復甦。

另一方面，由於區域煤炭貿易再度活絡，這也協助蒙古2017年經濟成長率由2016年的1%大幅上升至5.1%。

但根據蒙古國家統計局的數據，蒙古去年62億美元（約新台幣1816億元）出口額當中，對美國出口僅占830萬美元（約新台幣2億4300萬元）。蒙古大多數出口銷往中國。

巴圖勒嘎說，對美貿易占蒙古2017年貿易總額不到2%，若美國開放蒙古成衣進口，將有助確保蒙古經濟穩定。他還呼籲美國放寬給予蒙古民眾的簽證條件。

美國屬於蒙古第三鄰國之一。蒙古利用所謂第三鄰國政策，平衡與兩大鄰國中國和俄羅斯的關係。

巴圖勒嘎在信中告訴川普，美國的貿易和投資有助防止蒙古朝專制政權發展。他寫道：「我相信，支持蒙古的經濟安全，將是美國外交政策的重要一環。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070313

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