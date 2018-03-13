為保民主 蒙古總統求川普擴大雙邊貿易

（中央社烏蘭巴托13日綜合外電報導）蒙古國總統巴圖勒嘎請求美國總統川普擴大雙邊貿易，他擔憂蒙古經濟持續惡化，這個夾在中國和俄羅斯之間的亞洲年輕民主國家體制，恐怕會失去穩定。

路透社報導，巴圖勒嘎（Khaltmaa Battulga）在個人網站上公布3月12日寫給川普的信函，內容提到，蒙古在專制主義抬頭的區域扮演「民主綠洲」角色，但這「對經濟發展沒有幫助」。

巴圖勒嘎表示，蒙古經濟距離繁榮進展太慢，「一般蒙古民眾對民主越來越灰心，開始懷疑他們的選擇」。

蒙古2017年接受國際貨幣基金（IMF）提供55億美元（約新台幣1611億元）紓困，協助穩定貨幣和舒緩債務壓力，目前國家正從經濟危機逐漸復甦。