影／掩埋場轉種電　桃園太陽能發電創新招

桃園市長鄭文燦今(13)日來到新屋種電，不過這次不是種在前一陣子引發爭議的埤塘上，而是種在後庄垃圾掩埋場上。這座「全國最大‧綠能光電」公有掩埋場太陽光電成果記者會，鄭文燦親自出席，這是桃園市活化閒置土地，邁向綠能城市的重要里程碑。
近年，桃園市的各公有掩埋場依不同的規劃用途積極轉型，其中，後庄掩埋場是目前全國公有掩埋場中，設置太陽光電容量最大的場址，年發電量達250萬度，可提供600個家庭的年用電量。鄭文燦表示，自105年起，即指揮環保局推動土地活化；106年已將中壢區水尾及內厝掩埋場轉型為環保公園，如今更在後庄掩埋場設置了約2.4公頃的太陽光電系統，年發電量達250萬度，約等於600戶家庭的年使用量，年減碳量則將近4.5座大安森林公園。桃園市不僅對閒置的掩埋場土地作出有效利用，更向能源多元化的目標邁進一步。
鄭文燦說，桃園市公有掩埋場的土地活化朝著兩大方向進行，第一是轉型為公園綠地，第二是轉型為綠能用地。例如水尾及內厝掩埋場已轉型為環保公園，讓土地產生新的價值與意義；此次後庄掩埋場設置太陽光電系統，更體現了閒置土地與綠電的結合。
環保局長沈志修表示，桃園市已於去(106)年底，在全市5個公有掩埋場共設置了近3百萬瓦(MW)的太陽光電系統，總計年發電量可達325萬度，約等同750個家庭的年用電量；每年減碳量達1,667公噸，約等同5座大安森林公園的年減碳量。環保局將封閉且閒置的掩埋場土地標租出去，來設置太陽光電發電系統，每年可收取售電所得10%的回饋金，既活化土地又善用綠能效益。新屋區後庄掩埋場的太陽光電設施竣工後，隨即與台電併網發電。沈志修強調，未來環保局將持續促進各掩埋場的綠地轉型與綠能活化，為環境開創新價值，讓美麗的桃園更加宜居。