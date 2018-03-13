影／掩埋場轉種電　桃園太陽能發電創新招

桃園市長鄭文燦今(13)日來到新屋種電，不過這次不是種在前一陣子引發爭議的埤塘上，而是種在後庄垃圾掩埋場上。這座「全國最大‧綠能光電」公有掩埋場太陽光電成果記者會，鄭文燦親自出席，這是桃園市活化閒置土地，邁向綠能城市的重要里程碑。

近年，桃園市的各公有掩埋場依不同的規劃用途積極轉型，其中，後庄掩埋場是目前全國公有掩埋場中，設置太陽光電容量最大的場址，年發電量達250萬度，可提供600個家庭的年用電量。鄭文燦表示，自105年起，即指揮環保局推動土地活化；106年已將中壢區水尾及內厝掩埋場轉型為環保公園，如今更在後庄掩埋場設置了約2.4公頃的太陽光電系統，年發電量達250萬度，約等於600戶家庭的年使用量，年減碳量則將近4.5座大安森林公園。桃園市不僅對閒置的掩埋場土地作出有效利用，更向能源多元化的目標邁進一步。