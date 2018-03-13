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娛樂

BIGBANG睽違1年3個月獻聲合體　新歌直接奪冠

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/13 18:43
▲BIGBANG新歌《花路》公開，攻佔各大榜單。（圖／勝利IG、BIGBANG臉書 , 2018.3.13）
▲BIGBANG新歌《花路》公開，攻佔各大榜單。（圖／勝利IG、BIGBANG臉書 , 2018.3.13）

南韓天團BIGBANG今（13）日下午6點推出新歌《花路》，這是他們繼2016年發表的專輯《MADE》後，睽違一年三個月再推出的新曲，而這也是他們早前錄製好的作品，特地等到T.O.P.、GD、太陽、大聲都入伍後，公開送給粉絲的禮物，歌詞透露出BIGBANG與粉絲暫別的心情。

《花路》由GD親自作曲，與T.O.P.合作一同作詞，是一首因為BIGBANG入伍服役後，傳達出團體因面臨兩年空白期的心情，歌詞其中一句「請在原地等我」更是充滿藝人與粉絲間的思念，也提到了粉絲是喚醒他們音樂的恩人，感謝大家12年來的陪伴與支持，期待再次相見的那一天。


▲勝利思念BIGBANG成員。（圖／勝利IG , 2018.3.13）

BIGBANG除了勝利，其他成員皆入伍從軍，他稍早就在IG發文表示：「獻給VIP（粉絲名）的《花路》公開了，看見盛開的五朵花海報，就想起與成員第一次見面的那天，很多回憶浮現腦海。今天大聲哥入伍了，現在就剩下我一個，我會完成預定的行程趕緊入伍，減少BIGBANG的空窗期。」

勝利對成員告白完後，也表示BIGBANG如同新歌歌詞，「我們也會在原地等著各位，無論何時都很感謝你們」。而在《花路》音源公開後，關鍵字「BIGBANG花路」與「BIGBANG」便榮登搜尋榜一、二名，更直衝音樂排行榜冠軍，即使只是聲音，也見證BIGBANG無法擋的人氣。


▲《花路》與BIGBANG關鍵字熱搜，以及登上音樂排行榜冠軍。（圖／Naver、Melon , 2018.3.13）

▲《花路》音源。（影片摘取自K-MUSIC YouTube，如遭刪除請見諒）

關鍵字bigbang花路
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