BIGBANG睽違1年3個月獻聲合體　新歌直接奪冠

南韓天團BIGBANG今（13）日下午6點推出新歌《花路》，這是他們繼2016年發表的專輯《MADE》後，睽違一年三個月再推出的新曲，而這也是他們早前錄製好的作品，特地等到T.O.P.、GD、太陽、大聲都入伍後，公開送給粉絲的禮物，歌詞透露出BIGBANG與粉絲暫別的心情。

《花路》由GD親自作曲，與T.O.P.合作一同作詞，是一首因為BIGBANG入伍服役後，傳達出團體因面臨兩年空白期的心情，歌詞其中一句「請在原地等我」更是充滿藝人與粉絲間的思念，也提到了粉絲是喚醒他們音樂的恩人，感謝大家12年來的陪伴與支持，期待再次相見的那一天。