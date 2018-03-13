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中央社

西班牙失蹤男童遺體尋獲 父伴侶被控下毒手

中央社2018/03/13 18:31
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦12日綜合外電報導）西班牙一名8歲男童克魯斯上月失蹤後引發西班牙全國關注，警方昨日在男孩父親伴侶的後車廂尋獲遺體。當地媒體引述驗屍報告報導，男孩在失蹤當天就慘遭勒斃。

英國廣播公司（BBC）報導，受害男孩父親的43歲伴侶蓋薩達（Ana Julia Quezada）已被逮捕。她經常現身協尋克魯斯的公開活動。

男童克魯斯（Gabriel Cruz）2月27日在西班牙南部阿梅里亞省（Almeria）尼哈爾（Nijar）失蹤，當時他離開祖母住處，準備到鄰居家玩，卻從此音訊全無。

失蹤警報傳開後，高達4000名警力與義工投入搜尋，協尋集會也吸引上千支持者參加，蓋薩達更是其中固定班底。

調查人員今天將蓋薩達帶回若干關鍵地點。她據信將男孩遺體藏於家族用地，但在企圖搬運遺體到他處時，遭到警方逮捕。

男孩的父親與蓋薩達3日在距尼哈爾10公里處，尋獲帶有克魯斯DNA的T恤。西班牙媒體報導，警方自那時起就開始密切監控蓋薩達。

克魯斯的母親拉米雷斯（Patricia Ramirez）今天在廣播訪談中懇請大眾保持冷靜。她表示自己向來懷疑蓋薩達就是幕後黑手，但整件事應交由司法處理。她也譴責外界對嫌犯發表的仇恨言論。

1996年時，一名4歲女童在蓋薩達陪伴下不幸墜樓身亡，當時以意外事故結案，但警方現在據報已開始重新調查。（譯者：陳乃瑜/核稿：嚴思祺）1070313

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