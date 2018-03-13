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中央社

陸客減 陳菊盼兩岸更多交流

中央社2018/03/13 18:34
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄13日電）陸客銳減，高雄市長陳菊今天認為，這兩年因為兩岸關係處理得不夠好，讓來高雄觀光的陸客減少，也讓觀光產業面臨困難，期盼兩岸更多交流、異中求同。

高雄市觀光協會新舊任理事長今天下午交接，原任理事長黃金祥卸任，由劉坤福接任，陳菊到場致贈黃金祥一尊高雄守護神「三太子」，感謝黃金祥任內對高雄觀光的付出與貢獻。

陳菊感謝觀光業者多年來的支持，她致詞談及市長任內12年為高雄觀光所做的努力與建設，也提起陸客減少問題。

陳菊說，這兩年因為兩岸關係處理得不夠好，讓來高雄觀光的陸客減少，讓觀光業界面臨困難，但很感謝業者能理解政府從不放棄觀光及從沒放棄兩岸溝通的努力，繼續支持政府拚觀光。

陳菊並期盼，未來能加強兩岸交流，好異中求同，行銷台灣與高雄。

她指出，「不是所有雞蛋都放在同個籃子裡」，不僅是陸客，也歡迎穆斯林、東南亞的遊客來高雄。

劉坤福則看好高雄觀光，他說，在陳菊主政下，高雄成為宜居城市，來高雄觀光的旅客，第一次來是走馬看花，第二次是深度旅遊，第三次來就會長期度假，他對高雄的觀光很有信心。

與會的高雄市觀光局長曾姿雯受訪說，去年國內外旅客到高雄觀光的人次有754萬，較前年成長約3萬多人次，去年來高雄的外國旅客約有240萬人次，其中以陸客比例最高，約占5成，其次是日本、港澳。不過，去年上半年陸客驟降5成，下半年減少幅度逐趨緩和，全年大概少29%，但陸客自由行部分則影響不大。（編輯：張銘坤）1070313

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