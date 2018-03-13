陸客減 陳菊盼兩岸更多交流

（中央社記者程啟峰高雄13日電）陸客銳減，高雄市長陳菊今天認為，這兩年因為兩岸關係處理得不夠好，讓來高雄觀光的陸客減少，也讓觀光產業面臨困難，期盼兩岸更多交流、異中求同。

高雄市觀光協會新舊任理事長今天下午交接，原任理事長黃金祥卸任，由劉坤福接任，陳菊到場致贈黃金祥一尊高雄守護神「三太子」，感謝黃金祥任內對高雄觀光的付出與貢獻。

陳菊感謝觀光業者多年來的支持，她致詞談及市長任內12年為高雄觀光所做的努力與建設，也提起陸客減少問題。

陳菊說，這兩年因為兩岸關係處理得不夠好，讓來高雄觀光的陸客減少，讓觀光業界面臨困難，但很感謝業者能理解政府從不放棄觀光及從沒放棄兩岸溝通的努力，繼續支持政府拚觀光。