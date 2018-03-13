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中央社

航源FC迎戰北韓4.25SC 徐翊：主場有優勢

中央社2018/03/13 18:36
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北13日電）14日進行的亞足聯盃，航源FC將在主場迎戰北韓4.25SC，航源FC的徐翊表示「回家比賽感覺就不一樣」，並表示人工草皮的球場，有助球隊發揮主場優勢。

航源FC在亞足聯盃（AFC CUP）的首次主場戰役，14日將在輔大足球場進行，晚間7時將迎戰來自北韓的4.25SC。

航源FC教練洪慶懷今天在賽前記者會中表示，球隊已經看過4.25SC的比賽影片，雖然對手身材不如澳門賓菲加的選手高大，但4.25SC善於地面傳導，球風與航源FC相似，相信兩隊交手將是場好看的比賽。

洪慶懷提到，雖然外界認為4.25SC是這次小組賽中實力最強的隊伍，但是航源FC不是沒有贏球機會，他希望年輕選手在比賽中能保持冷靜，在危急的狀況下仍可有好的思考，也能穩定的把球處理好。

航源FC陣中的老將徐翊表示，上一場對澳門賓菲加的比賽，球隊上半場領先兩球，卻在下半場被逆轉，全隊在輸球後士氣都很低迷，但目前已經調整好心情，準備明天迎戰4.25SC的比賽。

徐翊提到，4.25SC速度快、基本功好，但是球隊已經做好準備，尤其站上熟悉的人工草皮球場，相信球隊的優勢可有好的發揮。

4.25SC教練昊允善表示，雖然對航源FC的認識有限，但球隊已經有充足準備，期待球員明天有好的表現，球隊成軍以來，已在北韓的聯賽拿下16次冠軍，選手們也有信心能贏過任何球隊。

初次來到台灣，昊允善說，台灣的天氣確實比北韓熱，但是要比賽還是沒問題的。

4.25SC隊長安日凡提到，大家期待這場比賽已久，也為此役做好了準備，希望隊友們能在比賽中獲得寶貴的經驗。

航源FC 7日在客場遭澳門賓菲加逆轉輸球，14日在主場輔大足球場迎戰4.25SC，4月11日在客場北韓對上火炬SC、25日主場迎戰火炬SC，5月2日主場對上澳門賓菲加、16日又到北韓出戰4.25SC。（編輯：李錫璋）1070313

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