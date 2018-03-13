外溢保單去年賣逾萬張 健檢保費折扣最夯

（中央社記者蔡怡杼台北13日電）外溢保單上路超過1年，根據金融監督管理委員會統計，去年全年共賣出1.03萬張，保費收入為新台幣1.14億元，以依健檢結果提供保費折扣的保單最受民眾青睞，囊括近9成市占率。

為提升國人對於健康管理的重視，金管會於105年6月開放壽險業辦理外溢保單。所謂外溢保單係指保險公司以提供保費折減或服務等方式，鼓勵民眾持續運動或接觸健康飲食，降低罹病風險，實現民眾自主健康管理與保險商品的結合。

根據金融監督管理委員會統計，截至去年底，已有台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、新光人壽、富邦人壽共5家保險公司，核准或備查7張外溢保單，106年全年共銷售1萬381件、保費收入為新台幣1億1426萬元。