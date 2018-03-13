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中央社

朝鮮問題疑遭邊緣化 陸外交部：會發揮獨特作用

中央社2018/03/13 18:44
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社台北13日電）南韓總統特使鄭義溶12日赴北京通報訪問北韓與美國情況，引發中國在半島議題被邊緣化議論。中國外交部發言人陸慷今天回應說，中方會繼續發揮自己的獨特作用，推動各方談出好成果。

南韓朝鮮日報今天以「楊潔篪對金正恩刨根問底」為標題報導，外交消息人士透露說：「（中國國務委員）楊潔篪在面談的整個過程，向鄭義溶室長詢問了關於（北韓領導人）金正恩的所有細節。」

報導還引述觀察家認為，南韓、美國、北韓三國的對話取得迅速進展，中方對此產生「焦躁感」。

根據中國外交部官網，陸慷今天在外交部例行記者會回應表示，關於中方對當前半島形勢的看法，可以非常扼要地強調幾點：一是半島核問題出現重回談判解決的契機，必須給予鼓勵和支持。

他指出，中方很高興美國總統川普表示，希望北韓核問題最終能夠和平解決。這符合中方的一貫主張。鄭義溶也表示，南韓衷心感謝中方始終堅持和平解決北韓核問題，堅持半島無核化目標，支持半島南北對話，使半島問題出現積極進展。

陸慷表示，第二是美國與北韓最終表達直接對話的政治意願，必須給予鼓勵和支持。中方期待半島南北會晤，以及北韓和美國對話順利進行。中國國家主席習近平明確對川普表示，希望美國與北韓雙方儘快啟動接觸對話，爭取取得積極成果。

他說，川普表示，事實證明，習近平堅持美國應與北韓開展對話的主張是正確的。鄭義溶也表示，感謝中方始終主張美國與北韓直接對話，期待中方繼續發揮重要作用。

陸慷表示，第三是中方堅定致力於半島無核化目標，堅定致力於半島和平穩定，堅定致力於通過對話談判解決問題。「中方會繼續發揮自己的獨特作用，推動各方談起來、談下去，談出好成果，談出一個和平、穩定、無核的朝鮮半島。」（編輯：林克倫/馮昭）1070313

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