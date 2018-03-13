NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈共軍飛彈來襲　國軍將用簡訊通知港女來台遇害　屍體裝箱丟棄竹圍站跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

苗栗孕婦攜毒遇盤查 警溫情喊話逮人

中央社2018/03/13 18:39
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗一名孕婦駕車外出，停在路邊睡著，引起員警關注，她因攜有毒品心虛逃逸，警方考量女子懷有身孕不敢強力追捕，以擴音器喊話勸停近半小時，順利將她帶回偵辦。

苗栗縣頭份警分局今天發布新聞指出，37歲陳姓女子12日深夜與友人相約見面，不料因懷孕8個月，身體不適而昏睡車上，又因身上有攜帶毒品，見警方盤查一時心虛開車逃逸，所幸警方小心尾隨追趕並溫情喊話，陳女才停車接受盤查，並坦承持有、吸食毒品。

警方表示，頭份派出所警員昨天深夜巡邏行經頭份市八德二路口，發現一輛自小客車引擎發動停在路邊，因車輛為轄內治安人口所有，經上前查看發現，陳姓女子昏睡在駕駛座上，立即敲窗喚醒；陳女醒來後，聲稱因懷有8個月身孕，一時身體不適而在車上睡著。

警方指出，陳女先是假意配合警方盤查，隨後卻突然駕車逃逸，員警顧及對方有孕在身，不敢強力追捕，改以車上擴音器予以勸停，經沿途溫情喊話近半小時，今天凌晨0時30分，在頭份市流東里攔下陳女，並在車內查獲毒品殘渣袋1包，內有安非他命0.11公克，以及夾鏈袋17個。

陳女被帶回警局偵辦，坦承持有並吸食毒品，令警方搖頭「難道不知道會危害胎兒？」怒斥太不應該。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1070313

投資人評估陸組織調整影響 ...朝鮮問題疑遭邊緣化 陸外交...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan