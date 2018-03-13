他開東南亞書店創友善環境　誰說外勞不閱讀

在台灣見到東南亞人不奇怪，但台灣對東南亞文化卻很陌生，更別提到相關書籍。不過在台北南勢角捷運站附近有家東南亞書店，書店主人張正因長期關注東南亞移工而創業。雖然是東南亞主題書店，但出入的客人多數是台灣人，而且裡頭的書只租不賣，借期無限，還書時押金會全數退還…。

「從開幕到現在，附近鄰居可能也不知道我們是一間書店，只是有時會看到外國人、政府官員進進出出。」張正笑說。

張正曾是四方報總編輯，由於當時相當關注東南亞移工問題，因此興起開設東南亞主題書店的念頭，2015年，「燦爛時光」成立，書店隱身在巷弄一隅，店內店外擺放東南亞各國小旗幟，充滿異國風情。一般過路客看到這家店，可能會有點摸不著頭緒，更不清楚這裡是東南亞文學的聚落。

張正表示，自己懂一些東南亞語言，但也承認，店裡很多書自己看不懂，而且店員也不見得精通東南亞語言，不過，只要店裡的工作人員，能夠區分各國語言的差異，將書本歸檔就好，「像是越南文有符號，印尼文沒有。」

有趣的是，這明明是家東南亞主題書店，最大客群卻還是台灣人。「外勞經濟狀況不好，要忙著工作，少有時間過來，有些會來書店的外國人是僑生、 學者，但大多數的客人還是台灣人。」張正觀察。

事實上，在沒有書店之前，台灣有少數地方能買到東南亞書籍，但這些畢竟是進口貨，物流、進出口關稅高，成本是一般書的三倍，導致定價太高，一般在台打拚的東南亞客人很難消費得起。

台灣某些圖書館設有東南亞書籍專區，但外籍人士要經過繁瑣的證件申請，他們可能連填寫資料都有困難，很難有機會到圖書館借書閱讀。因為這些因素，張正決定將他的書店設定為「借還書制」，而非買賣書本，希望提供東南亞客人友善的閱讀環境。

老實說，張正想要開設書店的想法，起初並沒有得到好的回饋，展店初期有人調侃他：「外勞都不讀書…」。張正說：「其實每個人都一樣，平時工作已經很辛苦了，假日有時間跟朋友出去逛街、唱歌，怎麼會想看書？」喜不喜歡看書，並非國籍或身分的問題，而是每個人都偏好選擇相對有趣、輕鬆的休閒活動。

▲燦爛時光雖是東南亞書店，但深受不少台灣讀者喜愛。（圖／記者潘才鉉攝 , 2018.3.12）

說這是家書店，倒不如說是間「圖書館」，店裡的書只租不賣，借期無限，還書時押金會全數退還…。因此，書店沒有辦法為張正帶來太多營利，這也讓他和太太還必需另尋工作。

隨著書店漸漸有名氣，開始有人慕名朝聖，每當見到客人長途跋涉而來，總讓張正既感動又興奮。

他印象最深的是，有位在三重工作的印尼外勞朋友，幾乎放假有空都會來到書店。「後來她和我們變成好朋友，她來的時候，教我們講一些印尼文，聽到我們講得不好，她就哈哈大笑，平常她講中文，只有被別人笑的份…。」比起外面的世界，店裡的環境相對友善。

有些雇主會陪著剛來台灣不久的外傭一起到書店，這往往是雙方剛認識、語言最難溝通、文化與習慣還沒完全磨合的時候，因此也發生不少趣事。曾經就有外勞的雇主，很熱情地想為外勞付錢買書，但外勞卻很緊張，想著「這個錢會不會從將來的薪水裡面扣」？

華人社會裡「萬般皆下品，惟有讀書高」的價值觀，似乎讓讀書變成評價他人的標準，當閱讀變成枷鎖，開卷未必真的有益。

開店這些年，張正始終認為，「書店」是一種象徵意義，並不是為了強迫他人閱讀。「即使學校圖書館裡，大部分的人都在睡覺，但圖書館還是有存在的必要，這間書店是希望提供非中文的人，也有同樣閱讀的待遇，我想照顧的是我們這個社會中的平等。」

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